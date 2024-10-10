Капитан сборной Испании рассказал о борьбе с депрессией

«В действительно тяжелые моменты — такие, как депрессия и панические атаки, — не имеет значения, кем ты работаешь и в какой жизненной ситуации находишься. Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В итоге лучшим решением для меня стал отъезд из Испании, потому что в какой-то момент я уже не мог этого выносить», — сказал Мората.