Капитан сборной Испании рассказал о борьбе с депрессией

«В действительно тяжелые моменты — такие, как депрессия и панические атаки, — не имеет значения, кем ты работаешь и в какой жизненной ситуации находишься. Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В итоге лучшим решением для меня стал отъезд из Испании, потому что в какой-то момент я уже не мог этого выносить», — сказал Мората.
В июле Мората стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он провел на турнире все семь матчей и отметился одним забитым мячом. Весь турнир 31-летний нападающий отыграл с капитанской повязкой.
После Евро-2024 Мората перешел из мадридского «Атлетико» в «Милан» за 13 млн евро. Он провел за «россонери» семь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.