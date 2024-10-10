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Капитан сборной Испании рассказал о борьбе с депрессией

Нападающий «Милана» и сборной Испании Альваро Мората в интервью COPE рассказал о борьбе с психологическими проблемами.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

«В действительно тяжелые моменты — такие, как депрессия и панические атаки, — не имеет значения, кем ты работаешь и в какой жизненной ситуации находишься. Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В итоге лучшим решением для меня стал отъезд из Испании, потому что в какой-то момент я уже не мог этого выносить», — сказал Мората.

В июле Мората стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он провел на турнире все семь матчей и отметился одним забитым мячом. Весь турнир 31-летний нападающий отыграл с капитанской повязкой.

После Евро-2024 Мората перешел из мадридского «Атлетико» в «Милан» за 13 млн евро. Он провел за «россонери» семь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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