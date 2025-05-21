Сборные стран-хозяек Евро-2028 могут не попасть на турнир

На групповом этапе сыграют 24 команды: 20 из них определятся по итогам квалификации — 12 победителей групп и 8 лучших команд, занявших вторые места. Еще два места будут разыграны в стыковых матчах между оставшимися сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, не прошедшими квалификацию напрямую. Для стран-хозяек УЕФА оставил два гарантированных места на групповом этапе.