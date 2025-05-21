Сборные стран-хозяек Евро-2028 могут не попасть на турнир

Турнир совместно проведут Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.
На групповом этапе сыграют 24 команды: 20 из них определятся по итогам квалификации — 12 победителей групп и 8 лучших команд, занявших вторые места. Еще два места будут разыграны в стыковых матчах между оставшимися сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, не прошедшими квалификацию напрямую. Для стран-хозяек УЕФА оставил два гарантированных места на групповом этапе.
«Хозяева присоединятся к 12 группам по четыре-пять команд. Два места в финальном турнире будут зарезервированы для стран-хозяев с лучшим рейтингом, которые не прошли квалификацию», — сказано в сообщении УЕФА.
На предыдущий турнир из стран-хозяек Евро-2028 отобрались только Англия и Шотландия. Сборная Ирландии не смогла выйти из отборочной группы, проиграв шесть из восьми матчей, а Уэльс упустил путевку в стыковом матче, уступив сборной Польши (0:0, пен. 4:5).
Отборочный турнир Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года. Стыковые матчи запланированы на март 2028 года. Жеребьевка состоится в декабре 2026 года.
Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля. Турнир примут восемь городов: Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Бирмингем, а также Глазго, Кардифф и Дублин.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, однако окончательное решение об участии сборной России в Евро-2028 пока не принято.