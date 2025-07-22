Женский Евро-2025, теннис и синхронное плавание: что посмотреть сегодня

Сборная Италии дважды в истории выходила в финал турнира и дважды уступила сборной Германии. Национальная команда Англии трижды была в финале. В далеком 1984 году, на первом женском Евро англичанки проиграли сборной Швеции. В 2009 году сборная Англии потерпела поражение от немецких футболисток со счетом 2:6. В 2022 году национальная команда Англии взяла реванш, обыграв сборную Германии в решающем матче в дополнительное время со счетом 2:1. Какая из команд вновь пройдет в финал и будет бороться за золото Евро-2025? Ответ узнаем уже этим вечером.