Женский Евро-2025, теннис и синхронное плавание: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Вашингтон. 1-й круг. Анна Калинская (Россия, 48) — Камилла Рахимова (Россия, 66)
19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
48-я ракетка мира Анна Калинская стартует на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне. 26-летняя россиянка в первом раунде сыграет против соотечественницы Камиллы Рахимовой, которая занимает 66-е место в мировом рейтинге.
Ранее девушки встречались лишь однажды. В прошлом году в квалификации турнира категории WTA 1000 в Дубае Анна Калинская обыграла Камиллу Рахимову в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.
На прошедшем Уимблдоне Рахимова впервые в карьере вышла в третий круг турнира, а Калинская вылетела во втором раунде. Сможет ли 23-летняя Рахимова сравнять счет по личным встречам или же Калинская вновь одержит победу? Ответ узнаем совсем скоро.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Мужчины. Водное поло. ½ финала Греция — Испания и Сербия — Венгрия
12:35 и 16:35 Где смотреть: «Матч ТВ».
Бронзовые призеры чемпионата мира 2024 года сборная Испании поборется за выход в финал с национальной командой Греции. Два года назад греческие ватерполисты уступили в решающем матче сборной Венгрии и впервые в истории завоевали серебро чемпионата мира. Испанцы имеют на счету 10 наград с ЧМ, в том числе три золота.
Во втором полуфинале сойдутся одни из самых титулованных команд в водном поло. Сборная Венгрии имеет на счету 12 медалей с чемпионатов мира, в том числе четыре золота. На счету национальной команды Сербии также 12 наград, но золотых медалей на одну больше. В последний раз сербы стали первыми на ЧМ в Казани в 2015 году, а венгры выиграли турнир два года назад.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Синхронное плавание. Командные соревнования. Техническая программа
13:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
Российские синхронистки заняли второе место в квалификации технической программы команд на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Сегодня, 22 июля, девушки поборются за награды. Конкурентками россиянок являются сборные Китая и Испании, которые заняли в квалификации первое и третье место соответственно. В активе сборной России на ЧМ по водным видам спорта уже есть три награды. Получится у девушек добавить еще одну в копилку?
½ финала женского чемпионата Европы по футболу. Англия — Италия
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK..
Действующий победитель турнира сборная Англии встретится в полуфинале с национальной командой Италии. В четвертьфинале итальянки обыграли сборную Норвегии со счетом 2:1 благодаря дублю форварда «Ювентуса» Кристианы Джирелли. Англичанки сумели пройти национальную команду Швеции лишь в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время четвертьфинального матча завершилось со счетом 2:2. Футболисткам обеих команд понадобилось нанести по семь ударов для того, чтобы определить победителя. Решающий мяч в ворота голкипера сборной Швеции Дженнифер Фальк забила нападающая «Челси» Люси Бронз (3:2).
Сборная Италии дважды в истории выходила в финал турнира и дважды уступила сборной Германии. Национальная команда Англии трижды была в финале. В далеком 1984 году, на первом женском Евро англичанки проиграли сборной Швеции. В 2009 году сборная Англии потерпела поражение от немецких футболисток со счетом 2:6. В 2022 году национальная команда Англии взяла реванш, обыграв сборную Германии в решающем матче в дополнительное время со счетом 2:1. Какая из команд вновь пройдет в финал и будет бороться за золото Евро-2025? Ответ узнаем уже этим вечером.