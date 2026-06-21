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День в истории: 21 июня 1964 года сборная Испании обыграла СССР в финале Евро

21 июня 1964 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся финал второго чемпионата Европы по футболу, где сборная Испании встретилась с командой СССР.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хозяева турнира одержали победу со счетом 2:1 и впервые в своей истории стали чемпионами Европы.

Игра началась быстро: уже на 6-й минуте Хесус Мария Переда открыл счет после навеса Луиса Суареса. Советская команда быстро отыгралась — на 8-й минуте Галимзян Хусаинов восстановил равновесие. Однако судьбу финала решил Марселино, который за несколько минут до конца матча ударом головой отправил мяч в сетку, принеся Испании победу 2:1.

Чемпионат Европы 1964 года стал последним турниром под названием «Кубок Европы». В финальном турнире участвовали только четыре команды, а финал собрал на «Бернабеу» почти 80 тысяч зрителей. Для сборной СССР поражение стало тяжелым: после этого матча главного тренера Константина Бескова отстранили от работы с национальной командой. Испания с этого момента прочно вписала себя в историю европейского футбола, а первый титул стал для нее символом триумфа на домашнем первенстве.