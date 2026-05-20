Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

УЕФА изменит регламент отборочных турниров после Евро-2028

УЕФА внес изменения в структуру отборочных турниров, которые будут проходить после чемпионата Европы 2028 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Стамбуле и утвердил ряд ключевых изменений. Новые форматы соревнований для мужских национальных сборных вступят в силу с 2028 года.

Раньше путевки на чемпионат Европы получали только победители отборочных групп. Команды, финишировавшие вторыми, отправлялись в стыковые матчи. Дополнительные места в плей-офф доставались сборным, которые выигрывали свои группы в Лиге наций.

Теперь отборочный цикл разделят на две лиги. В лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных по итогам Лиги наций. Их распределят по трем группам — по 12 команд в каждой, сформированных из трех корзин. Каждая сборная проведет по шесть матчей: по два с соперниками из каждой корзины. В лиге 2 сыграют 18 или 19 команд. Победители групп лиги 1 получат прямые путевки на чемпионат Европы или мира. Остальные места разыграют в системе плей-офф, куда попадут и лучшие команды из лиги 2. В ближайшие месяцы концепцию доработают, а финальный вариант представят на утверждение на следующем заседании исполкома 15 сентября.

Лига наций с сезона-2028/29 изменит структуру: три лиги по 18 команд в каждой. Сборные разобьют на группы по шесть команд. Каждая сыграет шесть матчей против пяти разных соперников: дома или на выезде с командами из разных корзин, а также дома и в гостях с соперником из своей корзины. Формат плей-офф останется прежним.

По новому регламенту, страны-хозяйки турниров автоматически попадают в основной этап. Однако они все равно будут участвовать в отборочном турнире — это повлияет на их посев в следующем розыгрыше Лиги наций.