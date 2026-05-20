УЕФА изменит регламент отборочных турниров после Евро-2028

Теперь отборочный цикл разделят на две лиги. В лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных по итогам Лиги наций. Их распределят по трем группам — по 12 команд в каждой, сформированных из трех корзин. Каждая сборная проведет по шесть матчей: по два с соперниками из каждой корзины. В лиге 2 сыграют 18 или 19 команд. Победители групп лиги 1 получат прямые путевки на чемпионат Европы или мира. Остальные места разыграют в системе плей-офф, куда попадут и лучшие команды из лиги 2. В ближайшие месяцы концепцию доработают, а финальный вариант представят на утверждение на следующем заседании исполкома 15 сентября.