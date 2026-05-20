УЕФА изменит регламент отборочных турниров после Евро-2028

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Стамбуле и утвердил ряд ключевых изменений. Новые форматы соревнований для мужских национальных сборных вступят в силу с 2028 года.
Раньше путевки на чемпионат Европы получали только победители отборочных групп. Команды, финишировавшие вторыми, отправлялись в стыковые матчи. Дополнительные места в плей-офф доставались сборным, которые выигрывали свои группы в Лиге наций.
Теперь отборочный цикл разделят на две лиги. В лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных по итогам Лиги наций. Их распределят по трем группам — по 12 команд в каждой, сформированных из трех корзин. Каждая сборная проведет по шесть матчей: по два с соперниками из каждой корзины. В лиге 2 сыграют 18 или 19 команд. Победители групп лиги 1 получат прямые путевки на чемпионат Европы или мира. Остальные места разыграют в системе плей-офф, куда попадут и лучшие команды из лиги 2. В ближайшие месяцы концепцию доработают, а финальный вариант представят на утверждение на следующем заседании исполкома 15 сентября.
Лига наций с сезона-2028/29 изменит структуру: три лиги по 18 команд в каждой. Сборные разобьют на группы по шесть команд. Каждая сыграет шесть матчей против пяти разных соперников: дома или на выезде с командами из разных корзин, а также дома и в гостях с соперником из своей корзины. Формат плей-офф останется прежним.
По новому регламенту, страны-хозяйки турниров автоматически попадают в основной этап. Однако они все равно будут участвовать в отборочном турнире — это повлияет на их посев в следующем розыгрыше Лиги наций.