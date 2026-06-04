Аршавин ответил на слова Ван дер Варта о допинге на Евро‑2008

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал высказывание экс-игрока сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о национальной команде на Евро-2008. В той встрече российские футболисты обыграли соперников со счетом 3:1 в дополнительное время, а Аршавин был признан лучшим игроком матча.
— Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была «группа смерти», они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе еще почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта, — сказал Аршавин в выпуске шоу FONtour на YouTube-канале FONBET.
Сборная России под руководством нидерландского специалиста Гуса Хиддинка дошла до полуфинала на Евро-2008 и завоевала бронзовые награды.