Аршавин ответил на слова Ван дер Варта о допинге на Евро‑2008

— Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была «группа смерти», они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе еще почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта, — сказал Аршавин в выпуске шоу FONtour на YouTube-канале FONBET.