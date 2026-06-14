Хиддинк ответил на слова ван дер Варта о допинге

«Наша команда по всем позициям обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости после тяжелых тренировок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Так что не принимайте слова Рафы слишком всерьез», — сказал Хиддинк.