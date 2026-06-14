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Хиддинк ответил на слова ван дер Варта о допинге

Бывший тренер сборной России призвал не воспринимать всерьез заявление нидерландца о Евро-2008.

Источник: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на слова экс-футболиста сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о допинге в российской команде, сообщает «Чемпионат».

Ранее ван дер Варт намекнул, что сборная России обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008 благодаря допингу.

«Наша команда по всем позициям обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости после тяжелых тренировок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Так что не принимайте слова Рафы слишком всерьез», — сказал Хиддинк.

Нидерландский специалист отметил, что был удивлен недооценкой российской команды.

«Я был удивлен недооценкой нашей сборной», — добавил бывший главный тренер сборной России.

Матч Россия — Нидерланды состоялся 21 июня 2008 года в четвертьфинале чемпионата Европы. Российская команда победила со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.