Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка очередного раунда
Жеребьевка очередного раунда
По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определились следующие соперники «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках.
«Зенит» сыграет с «Вильярреалом». Первый матч питерцам предстоит провести дома.
Соперником «Краснодара» стала «Валенсия», за которую выступает российский игрок Денис Черышев. Первую игру краснодарцы сыграют в Испании.
Российские команды по решению УЕФА были разведены с киевским «Динамо».
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.