Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США
9Роналду вернулся в Мадрид и проиграл
15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка очередного раунда плей-офф Лиги Европы прошла в Ньоне.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определились следующие соперники «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках.

«Зенит» сыграет с «Вильярреалом». Первый матч питерцам предстоит провести дома.

Соперником «Краснодара» стала «Валенсия», за которую выступает российский игрок Денис Черышев. Первую игру краснодарцы сыграют в Испании.

Российские команды по решению УЕФА были разведены с киевским «Динамо».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Стали известны пары соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
Белорусские футболисты больше не считаются легионерами в РПЛ
Кого подпишет ЦСКА? Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ
Объявлен состав сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
СМИ: Модрич решил продлить контракт с мадридским «Реалом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь