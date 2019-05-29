«Челси» выиграл Лигу Европы
Клуб Романа Абрамовича завершил сезон триумфальной победой в Баку.
Клуб Романа Абрамовича завершил сезон триумфальной победой в Баку.
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы после победы над «Арсеналом» в финале со счетом 4:1.
Первый тайм проходил без преимущества
На исходе часа игры бельгиец Эден Азар, которого пресса сватает в мадридский «Реал», отдал передачу на Педро в штрафной площади «Арсенала», и испанец увеличил счет в пользу своей команды. Буквально через пять минут «Челси» получил право на пенальти, который хладнокровно реализовал тот же Азар.
На 68-й минуте затяжной момент у ворот «Челси» завершился точным дальним ударом Алекса Ивоби. Но еще через три минуты Эден Азар оформил дубль и тем самым восстановил преимущество в три мяча.
Отметим, что для тренера «Челси» Маурицио Сарри этот трофей стал первым в карьере. Его визави из «Арсенала» Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы три раза.
Для «Арсенала», занявшего пятое место в английской
Финал Лиги Европы состоялся в Баку. Накануне матча болельщики английских клубов критиковали УЕФА за выбор места проведения финала и минимальные выделенные квоты для фанатов
|Маурицио Сарри
|Унаи Эмери
|Оливье Жиру(Эмерсон)
|49′
|Алекс Ивоби
|69′
|Родригес Педро(Эден Азар)
|60′
|Эден Азар
|65′
|Эден Азар(Оливье Жиру)
|72′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Петр Чех
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Сократис Папастатопулос
|33
|Эмерсон
|6
|Лоран Косьельни
|27
|Андреас Кристенсен
68′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|30
|Давид Луиз
|31
|Сеад Колашинац
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|9
|Александр Ляказетт
|7
|Н`Голо Канте
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|18
|Оливье Жиру
|34
|Гранит Джака
|17
|Матео Ковачич
76′
|18
|Начо Монреаль
66′
|8
|Росс Баркли
|29
|Маттео Гендузи
|11
|Родригес Педро
56′71′
|10
|Месут Езил
78′
|22
|Виллиан
|59
|Джозеф Уиллок
|10
|Эден Азар
89′
|11
|Лукас Торрейра
67′
|21
|Давиде Дзаппакоста
|17
|Алекс Ивоби
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)