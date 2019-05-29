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29 мая, источник: Sportmail.ru

«Челси» выиграл Лигу Европы

Клуб Романа Абрамовича завершил сезон триумфальной победой в Баку.

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13
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Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы после победы над «Арсеналом» в финале со счетом 4:1.

Первый тайм проходил без преимущества какой-либо из команд с минимальным количеством опасных моментов. В начале второго тайма нападающий «Челси» Оливье Жиру откликнулся на передачу Эмерсона и забил в ворота своей бывшей команды.

На исходе часа игры бельгиец Эден Азар, которого пресса сватает в мадридский «Реал», отдал передачу на Педро в штрафной площади «Арсенала», и испанец увеличил счет в пользу своей команды. Буквально через пять минут «Челси» получил право на пенальти, который хладнокровно реализовал тот же Азар.

На 68-й минуте затяжной момент у ворот «Челси» завершился точным дальним ударом Алекса Ивоби. Но еще через три минуты Эден Азар оформил дубль и тем самым восстановил преимущество в три мяча.

Отметим, что для тренера «Челси» Маурицио Сарри этот трофей стал первым в карьере. Его визави из «Арсенала» Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы три раза.

Для «Арсенала», занявшего пятое место в английской премьер-лиге, это был единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. «Челси» финишировал в чемпионате Англии на третьем месте и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, но благодаря победе в Лиге Европы попадет напрямую в групповой этап без квалификации.

Финал Лиги Европы состоялся в Баку. Накануне матча болельщики английских клубов критиковали УЕФА за выбор места проведения финала и минимальные выделенные квоты для фанатов команд-участниц. Трибуны на стадионе не были полностью заполнены. Также от участия в игре отказался армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Челси
4:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Финал29.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриУнаи Эмери
Голы
Оливье Жиру(Эмерсон)49′
Алекс Ивоби69′
Родригес Педро(Эден Азар)60′
Эден Азар65′
Эден Азар(Оливье Жиру)72′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Петр Чех
28Сесар Аспиликуэта
5Сократис Папастатопулос
33Эмерсон
6Лоран Косьельни
27Андреас Кристенсен
68′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
30Давид Луиз
31Сеад Колашинац
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
9Александр Ляказетт
7Н`Голо Канте
14Пьер-Эмерик Обамеянг
18Оливье Жиру
34Гранит Джака
17Матео Ковачич
76′
18Начо Монреаль
66′
8Росс Баркли
29Маттео Гендузи
11Родригес Педро
56′71′
10Месут Езил
78′
22Виллиан
59Джозеф Уиллок
10Эден Азар
89′
11Лукас Торрейра
67′
21Давиде Дзаппакоста
17Алекс Ивоби
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)13
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
7Угловые5
14Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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