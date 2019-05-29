«Челси» выиграл Лигу Европы

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы после победы над «Арсеналом» в финале со счетом 4:1.

Первый тайм проходил без преимущества какой-либо из команд с минимальным количеством опасных моментов. В начале второго тайма нападающий «Челси» Оливье Жиру откликнулся на передачу Эмерсона и забил в ворота своей бывшей команды.

На исходе часа игры бельгиец Эден Азар, которого пресса сватает в мадридский «Реал», отдал передачу на Педро в штрафной площади «Арсенала», и испанец увеличил счет в пользу своей команды. Буквально через пять минут «Челси» получил право на пенальти, который хладнокровно реализовал тот же Азар.

На 68-й минуте затяжной момент у ворот «Челси» завершился точным дальним ударом Алекса Ивоби. Но еще через три минуты Эден Азар оформил дубль и тем самым восстановил преимущество в три мяча.

Отметим, что для тренера «Челси» Маурицио Сарри этот трофей стал первым в карьере. Его визави из «Арсенала» Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы три раза.

Для «Арсенала», занявшего пятое место в английской премьер-лиге, это был единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. «Челси» финишировал в чемпионате Англии на третьем месте и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, но благодаря победе в Лиге Европы попадет напрямую в групповой этап без квалификации.