Winline и «Коммент. Шоу» покажут последние приготовления «Краснодара» к Лиге Европы

Сегодня подопечные Мурада Мусаева проведут сразу два контрольных матча. В 16:30 на поле тренировочного центра в испанской Марбелье «быки» сыграют с московским «Локомотивом», а в 18:30 — с тбилисским «Локомотивом». Не так давно тбилисцы уже огорчал другой российский клуб в еврокубках — в отборочном раунде Лиге Европы «Локомотив» выбил из турнира московских динамовцев.

По хорошей традиции этой зимы оба матча «Краснодара» сегодня можно будет посмотреть эксклюзивно в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении букмекера Winline, который с этого сезона является титульным спонсором «быков». Трансляция доступна абсолютно бесплатно для всех зарегистрированных пользователей Winline.