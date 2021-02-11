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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Winline и «Коммент. Шоу» покажут последние приготовления «Краснодара» к Лиге Европы

«Краснодар» завершает зимние подготовительные сборы в Испании. Уже в следующий четверг «быкам» предстоит первый раунд двухматчевого противостояния в 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». А потому — внимание к последним контрольным матчам перед ответственным боем.

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Сегодня подопечные Мурада Мусаева проведут сразу два контрольных матча. В 16:30 на поле тренировочного центра в испанской Марбелье «быки» сыграют с московским «Локомотивом», а в 18:30 — с тбилисским «Локомотивом». Не так давно тбилисцы уже огорчал другой российский клуб в еврокубках — в отборочном раунде Лиге Европы «Локомотив» выбил из турнира московских динамовцев.

По хорошей традиции этой зимы оба матча «Краснодара» сегодня можно будет посмотреть эксклюзивно в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении букмекера Winline, который с этого сезона является титульным спонсором «быков». Трансляция доступна абсолютно бесплатно для всех зарегистрированных пользователей Winline.

Прямой эфир будет вести также и YouTube-канал «Коммент. Шоу». Предматчевая студия стартует в 16:00, за полчаса до начала первого матча. Ведущий в студии — Константин Генич. Комментировать матчи от бровки из Испании будет Нобель Арустамян.

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