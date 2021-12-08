Шанс хлопнуть дверью: анонс матча «Зенит» — «Челси»
Чемпион России принимает победителя Лиги чемпионов.
Чемпион России принимает победителя Лиги чемпионов.
Лигочемпионская кампания для «Зенита» завершается примерно так, как и предполагали многие. Шансы на выход в плей-офф ЛЧ пропали после двух поражений от «Юве», но третье место (и выход в плей-офф Лиги Европы) питерцы не упустили. Так что у Семака снова не получилось пошуметь в ЛЧ (последний раз «Зенит» выходил в ⅛ финала в сезоне 2015/16), с другой стороны, в такой группе на это особо и рассчитывать не приходилось. Зато теперь чемпион России может наконец сыграть раскованно, в свое удовольствие. Тот же Дзюба не раз говорил, что лигочемпионских матчах у команды есть какая-то боязнь, зажатость (особенно на выезде). В чемпионате России мы видим совсем другой «Зенит», даже с топами. Ведь были же 7:1 со «Спартаком», 4:1 с «Динамо», 6:1 в мае с «Локомотивом»…
Последние несколько матчей питерцам, правда, не особо удались. С «Мальме» атакующая игра не получилась, еле удалось отскочить от поражения. С ЦСКА счет 2:0 тоже не по игре — те, кто видел матч, подтвердят. Наконец с «Ростовом» где-то повлияли ошибки судьи, где-то не повезло в концовке, но все равно — лишь ничья 2:2. Однако на «Челси» Семак собирается выставить боевой состав с Клаудиньо, который раззабивался в последнее время, Дзюбой, Малкомом… Всем им хочется заявить о себе в матче с топовым соперником из Европы. Азмуну тоже нужна яркая игра, к нему давно уже присматриваются скауты из ведущих чемпионатов. Так что в домашней игре, при своих болельщиках, сомнений в мотивации «Зенита» нет.
Для «Челси» же сейчас наступило непростое время. С 20 ноября «синие» провели 5 матчей, и плотный календарь начал сказываться на результатах. Лондонцы доминировали, но не дожали «Ман Юнайтед» (1:1), вымучили победу над «Уотфордом» (2:1) и, наконец, проиграли колючему «Вест Хэму» (2:3). Сказались и проблемы со здоровьем у ключевых игроков. Без Канте и Ковачича центр поля выглядит не так крепко. К тому же Жоржиньо стал ошибаться чаще обычного. Иногда подводит и надежный обычно вратарь Менди. В общем, Тухелю есть над чем подумать, лондонцы впервые за долгое время потеряли первое место в АПЛ, а в выходные их ждет встреча с «Лидсом» — там точно придется много бегать.
Так что «Челси» может выставить полурезервный состав сегодня. Уже известно, что помимо Канте и Ковачича в Санкт-Петербург не полетели Чилуэлл, Жоржиньо и Чалоба. Атака с Лукаку, Вернером и Хавертцем выглядит грозно по именам, но бельгиец еще не набрал форму после травмы, а последние двое не так результативны, как от них этого ждут. «Челси» может уступить первое место в группе, если сыграет хуже, чем «Юве» с «Мальме» в параллельном матче, но, наверное, это не сильно расстроит команду Тухеля. Поэтому, учитывая настрой питерцев и неоптимальный состав гостей, можно предположить, что «Зенит» как минимум не проиграет. БК Winline предлагает на это событие коэффициент 2,54.
Андрей Санталов