Стали известны цены билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА
Наиболее удачливые болельщики смогут сходить на финал всего за 70 евро.
Наиболее удачливые болельщики смогут сходить на финал всего за 70 евро.
УЕФА на своем официальном сайте объявила цены на билеты на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня. Каждый из клубов-финалистов получит в свое распоряжение по 20 тыс. билетов при общей вместительности стадиона около 75 тыс. человек. Болельщики смогут приобрести билет одной из четырех категорий: за 70, 180, 490 или 690 евро. Сами билеты будут распространяться по средствам лотереи — для этого необходимо заранее подать заявку на официальном сайте организации.
Билеты на финал Лиги Европы, который состоится 31 мая на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, будут более доступными. Болельщикам будут доступны билеты за 40, 65, 100 и 150 евро. Команды-финалисты получат по 15 тыс. билетов для распространения среди своих фанатов, а остальные билеты будут находиться в свободной продаже.
Что касается финала Лиги Конференций, то болельщики смогут приобрести билеты за 25, 45, 85 и 125 евро. Квоты для финалистов составят 5 тыс. билетов, а сама финальная игра пройдет 7 июня на стадионе «Эден Арена» в Праге.