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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны цены билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА

Наиболее удачливые болельщики смогут сходить на финал всего за 70 евро.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

УЕФА на своем официальном сайте объявила цены на билеты на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня. Каждый из клубов-финалистов получит в свое распоряжение по 20 тыс. билетов при общей вместительности стадиона около 75 тыс. человек. Болельщики смогут приобрести билет одной из четырех категорий: за 70, 180, 490 или 690 евро. Сами билеты будут распространяться по средствам лотереи — для этого необходимо заранее подать заявку на официальном сайте организации.

Билеты на финал Лиги Европы, который состоится 31 мая на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, будут более доступными. Болельщикам будут доступны билеты за 40, 65, 100 и 150 евро. Команды-финалисты получат по 15 тыс. билетов для распространения среди своих фанатов, а остальные билеты будут находиться в свободной продаже.

Что касается финала Лиги Конференций, то болельщики смогут приобрести билеты за 25, 45, 85 и 125 евро. Квоты для финалистов составят 5 тыс. билетов, а сама финальная игра пройдет 7 июня на стадионе «Эден Арена» в Праге.

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