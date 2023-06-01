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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Дибала стал первым аргентинцем, который забил в финале еврокубка, с 2011 года

Аргентинцы не забивали в финалах еврокубков на протяжении 12 лет.

Севилья
РомаЛига Европы: таблица и календарь
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал первым аргентинцем, сумевшим забить в финале еврокубкового турнира с сезона-2010/2011, когда Лионель Месси отличился в решающем матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Последним аргентинцем, отличившимся именно в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы, был Эрнан Креспо, который в 1999 году забил в финале за «Парму» в ворота «Марселя» (3:0). Финал Кубка УЕФА-1999 проходил в Москве.

Основное время решающего матча Лиги Европы «Севилья» — «Рома» завершилось с ничейным счётом — 1:1. На 35-й минуте «волки» вышли вперёд благодаря точному удару Дибалы, на 55-й «Севилья» восстановила равновесие на табло при помощи автогола Джанлуки Манчини. В послематчевой серии пенальти со счетом 4:1 победил испанский клуб.

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Севилья
1:1
По пенальти: 4:1Основное время: 1:1 (0:1)
Рома
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