Дибала стал первым аргентинцем, который забил в финале еврокубка, с 2011 года

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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал первым аргентинцем, сумевшим забить в финале еврокубкового турнира с сезона-2010/2011, когда Лионель Месси отличился в решающем матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Последним аргентинцем, отличившимся именно в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы, был Эрнан Креспо, который в 1999 году забил в финале за «Парму» в ворота «Марселя» (3:0). Финал Кубка УЕФА-1999 проходил в Москве.