Игрок «Севильи» повторил неприличный жест Соболева после победы в финале Лиги Европы

28-летний испанец схватил себя за пах после победного пенальти Гонсало Монтьеля. Этот эпизод попал на камеры фотографов, после чего фото стало вирусным в соцсетях.

Возможно, жест Жордана был адресован главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью. С ним у футболиста возникла стычка на бровке, когда он готовился выйти на замену на 119-й минуте.