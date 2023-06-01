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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Севильи» повторил неприличный жест Соболева после победы в финале Лиги Европы

Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест во время финала Лиги Европы против «Ромы» (1:1, 4:1 пен.).

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Источник: AFP 2022

28-летний испанец схватил себя за пах после победного пенальти Гонсало Монтьеля. Этот эпизод попал на камеры фотографов, после чего фото стало вирусным в соцсетях.

Возможно, жест Жордана был адресован главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью. С ним у футболиста возникла стычка на бровке, когда он готовился выйти на замену на 119-й минуте.

Похожий жест показал нападающий «Спартака» Александра Соболев в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). За это 26-летний россиянин получил дисквалификацию на четыре матча.

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