Игрок «Севильи» повторил неприличный жест Соболева после победы в финале Лиги Европы
Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест во время финала Лиги Европы против «Ромы» (1:1, 4:1 пен.).
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Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест во время финала Лиги Европы против «Ромы» (1:1, 4:1 пен.).
28-летний испанец схватил себя за пах после победного пенальти Гонсало Монтьеля. Этот эпизод попал на камеры фотографов, после чего фото стало вирусным в соцсетях.
Возможно, жест Жордана был адресован главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью. С ним у футболиста возникла стычка на бровке, когда он готовился выйти на замену на 119-й минуте.
Похожий жест показал нападающий «Спартака» Александра Соболев в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). За это 26-летний россиянин получил дисквалификацию на четыре матча.