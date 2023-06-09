Президент «Фиорентины» назвал болельщиков «Вест Хэма» животными

«Фиорентина» в среду в Праге уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2. В первом тайме Бираги получил рассечение головы в результате попадания в него стакана, брошенного болельщиком с трибуны. Из-за инцидента встреча была прервана. После игры капитану «фиалок» наложили восемь швов.

«Я ожидал победы. Но были случаи, когда рефери должен был действовать лучше. Лука Йович сломал нос, потом Бираги. Я разговаривал с президентом Английской премьер-лиги, и сказал ему ему, что они все (болельщики “молотобойцев”) просто животные из-за того, как они обращаются с нашими футболистами. Поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0, мне жаль наших болельщиков, которые заслуживали большего», — приводит слова Коммиссо Daily Mail.