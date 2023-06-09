Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Фиорентины» назвал болельщиков «Вест Хэма» животными

Президент итальянского клуба «Фиорентина» Рокко Коммиссо назвал фанатов английского «Вест Хэма» животными из-за инцидента с брошенным стаканом, который попал в голову капитану Кристиано Бираги во время финала Лиги конференций УЕФА.

Фиорентина
Вест Хэм ЮнайтедЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Фиорентина» в среду в Праге уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2. В первом тайме Бираги получил рассечение головы в результате попадания в него стакана, брошенного болельщиком с трибуны. Из-за инцидента встреча была прервана. После игры капитану «фиалок» наложили восемь швов.

«Я ожидал победы. Но были случаи, когда рефери должен был действовать лучше. Лука Йович сломал нос, потом Бираги. Я разговаривал с президентом Английской премьер-лиги, и сказал ему ему, что они все (болельщики “молотобойцев”) просто животные из-за того, как они обращаются с нашими футболистами. Поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0, мне жаль наших болельщиков, которые заслуживали большего», — приводит слова Коммиссо Daily Mail.

Читайте также
Фиорентина
1:2
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду и Джорджина ответили на слухи о проблемах в отношениях
На ЧМ-2023 среди женщин продано более 1 млн билетов
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь