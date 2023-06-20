Гвардиола: Выиграли Лигу чемпионов, потому что Лукаку не забил с трех метров

«Мы потратили восемь лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл этот турнир, потому что Ромелу Лукаку не смог забить нам с трех метров», — сказал Гвардиола.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с минимальным счетом одолел миланский «Интер» (1:0). На 71-й минуте матча защитник «Интера» Федерико Димарко имел явную возможность сравнять счет. Итальянец сыграл на добивании и пробил головой по пустым воротам «Манчестер Сити». Мяч попал в ногу стоявшего перед створом ворот Лукаку.

Благодаря этой победе футболисты «Манчестер Сити» впервые в своей истории стали обладателями этого трофея и смогли оформить требл. Ранее команда Гвардиолы выиграла чемпионат и Кубок Англии.