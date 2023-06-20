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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола: Выиграли Лигу чемпионов, потому что Лукаку не забил с трех метров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему его команда выиграла Лигу чемпионов в минувшем сезоне. Об этом сообщает портал Football London.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«Мы потратили восемь лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл этот турнир, потому что Ромелу Лукаку не смог забить нам с трех метров», — сказал Гвардиола.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с минимальным счетом одолел миланский «Интер» (1:0). На 71-й минуте матча защитник «Интера» Федерико Димарко имел явную возможность сравнять счет. Итальянец сыграл на добивании и пробил головой по пустым воротам «Манчестер Сити». Мяч попал в ногу стоявшего перед створом ворот Лукаку.

Благодаря этой победе футболисты «Манчестер Сити» впервые в своей истории стали обладателями этого трофея и смогли оформить требл. Ранее команда Гвардиолы выиграла чемпионат и Кубок Англии.

Для испанского специалиста эта победа в Лиге чемпионов стала третьей в тренерской карьере. Ранее он дважды побеждал с «Барселоной» — в 2009 и 2011 году.

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