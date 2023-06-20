«Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду ЛЧ
Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов.
Команде Черчесова предстоит сыграть с фарерским клубом «Клаксвик».
Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 11/12 июля, а ответные — 18/19 июля.
Черчесов отреагировал на итоги жеребьевки.
"Мы начинаем подготовительную работу. Как всегда, теперь нам нужно изучить соперника соперника и организовать поездку. Квалификационные матчи в прошлом году с этой точки зрения были непростыми, достаточно вспомнить казахстанские и азербайджанские дороги.
В квалификации Лиги чемпионов нельзя сказать, что нам неважно, кто наш соперник, но гораздо важнее определить собственные методы, решить, на чем сосредоточиться, а это требует четкого планирования.
В прошлом году мы вышли в ⅛ финала Лиги Европы, и это был очень долгий сезон. Надеюсь, в этом году мы добьемся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. В своей карьере я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов и клубами из этой страны, но нельзя исходить из этого опыта. Я не в первый раз готовлюсь к первому раунду квалификации ЛЧ, надеюсь, что и не в последний. Мы знакомимся с футболистами Клаксвика и их игрой и сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти квалификацию«, — цитирует Черчесова пресс-служба“Ференцвароша”.