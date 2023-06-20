«Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду ЛЧ

В прошлом году мы вышли в ⅛ финала Лиги Европы, и это был очень долгий сезон. Надеюсь, в этом году мы добьемся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. В своей карьере я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов и клубами из этой страны, но нельзя исходить из этого опыта. Я не в первый раз готовлюсь к первому раунду квалификации ЛЧ, надеюсь, что и не в последний. Мы знакомимся с футболистами Клаксвика и их игрой и сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти квалификацию«, — цитирует Черчесова пресс-служба“Ференцвароша”.