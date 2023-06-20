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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду ЛЧ

Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов.

Ференцварош
КлаксвикЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команде Черчесова предстоит сыграть с фарерским клубом «Клаксвик».

Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 11/12 июля, а ответные — 18/19 июля.

Черчесов отреагировал на итоги жеребьевки.

"Мы начинаем подготовительную работу. Как всегда, теперь нам нужно изучить соперника соперника и организовать поездку. Квалификационные матчи в прошлом году с этой точки зрения были непростыми, достаточно вспомнить казахстанские и азербайджанские дороги.

В квалификации Лиги чемпионов нельзя сказать, что нам неважно, кто наш соперник, но гораздо важнее определить собственные методы, решить, на чем сосредоточиться, а это требует четкого планирования.

В прошлом году мы вышли в ⅛ финала Лиги Европы, и это был очень долгий сезон. Надеюсь, в этом году мы добьемся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. В своей карьере я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов и клубами из этой страны, но нельзя исходить из этого опыта. Я не в первый раз готовлюсь к первому раунду квалификации ЛЧ, надеюсь, что и не в последний. Мы знакомимся с футболистами Клаксвика и их игрой и сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти квалификацию«, — цитирует Черчесова пресс-служба“Ференцвароша”.

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 «Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду ЛЧ
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