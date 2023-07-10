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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

УАФ осудила участие зарубежных клубов в товарищеских матчах в России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в товарищеском турнире Кубок PARI Премьер в России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Украина
Зенит
Фенербахче
Црвена Звезда
НефтчиТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие “Нефтчи” (Баку), “Црвены Звезды” (Белград) и “Фенербахче” (Стамбул) в проходящем товарищеском турнире в России. Украинская ассоциация футбола неоднократно обращалась в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира по поводу недопущения участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении.

Товарищеский турнир в России проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. После четырех сыгранных матчей лидирует «Црвена Звезда» (6 очков), второе место занимает «Зенит» (5 очков).

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