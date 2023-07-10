УАФ осудила участие зарубежных клубов в товарищеских матчах в России

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие “Нефтчи” (Баку), “Црвены Звезды” (Белград) и “Фенербахче” (Стамбул) в проходящем товарищеском турнире в России. Украинская ассоциация футбола неоднократно обращалась в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира по поводу недопущения участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении.