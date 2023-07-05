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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Ду Кейрос поделился эмоциями после первого забитого мяча за «Зенит»

Бразильский футболист, полузащитник клуба «Зенит» Ду Кейрос прокомментировал поражение в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой». Встреча состоялась 4 июля и завершилась со счетом 1:2.

Зенит
Црвена Звезда
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Источник: https://vk.com/zenit

«Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мы очень хорошо провели первую игру, сегодня показали хороший футбол в первом тайме. Мне кажется, что, если бы мы забили все свои моменты, счет был бы другим. У нас было как минимум два очевидных, стопроцентных момента. Но ничего, поражение — тоже часть тренировочного процесса. Победы приносят пищу для размышлений, но еще больше ее приносят поражения. Нужно сделать выводы и идти дальше — впереди еще много тренировок и еще одна товарищеская игра. Нужно как следует подготовиться к старту сезона», — цитирует Ду Кейроса официальный сайт «сине-бело-голубых».

С 1-го по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит товарищеский турнир с участием «Зенита», турецкого «Фенербахче», азербайджанского «Нефтчи» и сербской «Црвены Звезды».

В первом матче товарищеского турнира «Зенит» обыграл «Нефтчи» из Баку со счетом 3:1.

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