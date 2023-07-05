Ду Кейрос поделился эмоциями после первого забитого мяча за «Зенит»

«Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мы очень хорошо провели первую игру, сегодня показали хороший футбол в первом тайме. Мне кажется, что, если бы мы забили все свои моменты, счет был бы другим. У нас было как минимум два очевидных, стопроцентных момента. Но ничего, поражение — тоже часть тренировочного процесса. Победы приносят пищу для размышлений, но еще больше ее приносят поражения. Нужно сделать выводы и идти дальше — впереди еще много тренировок и еще одна товарищеская игра. Нужно как следует подготовиться к старту сезона», — цитирует Ду Кейроса официальный сайт «сине-бело-голубых».