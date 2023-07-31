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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, где «Шахтер» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов

Чемпион Украины согласовал проведение домашних матчей Лиги чемпионов в Германии.

ШахтерЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает немецкое издание Bild, «Шахтер» домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 проведет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

В последний раз «Фолькспаркштадион» принимал матч Лиги чемпионов в 2006 году. Эта арена является домашней для клуба «Гамбург», который выступает во второй Бундеслиге.

По решению УЕФА украинские клубы проводят свои домашние еврокубковые матчи на нейтральных полях.

В минувшем сезоне «Шахтер» проводил домашние матчи европейского турнира в Варшаве. В чемпионате Украины команда выcтупала на неcкольких аренах, начав cезон на «Арене Львов». Затем «горняки» играли в Харькове, а позднее переехали в Киев, где проводят cвои матчи на НCК «Олимпийcкий».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 31 августа.

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