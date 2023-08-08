Матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли из-за драки болельщиков
Намеченный на 8 августа матч перенесен УЕФА на неопределенный срок.
АЕК
Динамо ЗЛига чемпионов: таблица и календарь
Намеченный на 8 августа матч перенесен УЕФА на неопределенный срок.
Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо», которая должна была состояться сегодня, перенесена решением УЕФА. Об этом сообщает загребский клуб на своем сайте.
Вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь были ранены, 96 — арестованы.
Согласно информации полиции, группа из 150−200 организованных хорватских болельщиков прибыла в Грецию 7 августа на автобусах и машинах.
Победитель двухматчевого противостояния между АЕКом и «Динамо» в раунде плей-офф встретится с действующим чемпионом Бельгии «Антверпеном».