Матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли из-за драки болельщиков

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239235&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо», которая должна была состояться сегодня, перенесена решением УЕФА. Об этом сообщает загребский клуб на своем сайте.

Вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь были ранены, 96 — арестованы.

Согласно информации полиции, группа из 150−200 организованных хорватских болельщиков прибыла в Грецию 7 августа на автобусах и машинах.