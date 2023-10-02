УЕФА хочет внедрить новый формат еврокубков

По информации источника, УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (АЕК) рассматривает вариант внедрения трех еврокубковых дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Лиги будут взаимосвязаны между собой по принципу повышения и понижения в классе аналогично национальным чемпионатам.

Первое серьезное обсуждение данного формата должно состояться уже в конце октября на собрании Исполнительного комитета УЕФА. Если новый формат еврокубков будет принят, то УЕФА внедрит его не ранее 2027 года.

Стоит отметить, что со следующего сезона вступит в силу новый формат Лиги чемпионов. Вместо группового этапа с участие 32 клубов будет существовать единая лига на 36 команд. Каждому клубу предстоит провести восемь матчей против восьми разных команд, после чего будет составлена общая турнирная таблица.