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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА хочет внедрить новый формат еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность внедрения абсолютно нового формата еврокубковых турниров. Об этом сообщает издание Marca.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (АЕК) рассматривает вариант внедрения трех еврокубковых дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Лиги будут взаимосвязаны между собой по принципу повышения и понижения в классе аналогично национальным чемпионатам.

Первое серьезное обсуждение данного формата должно состояться уже в конце октября на собрании Исполнительного комитета УЕФА. Если новый формат еврокубков будет принят, то УЕФА внедрит его не ранее 2027 года.

Стоит отметить, что со следующего сезона вступит в силу новый формат Лиги чемпионов. Вместо группового этапа с участие 32 клубов будет существовать единая лига на 36 команд. Каждому клубу предстоит провести восемь матчей против восьми разных команд, после чего будет составлена общая турнирная таблица.

Плей-офф будет начинаться с ⅛ финала. Восемь лучших клубов выйдут туда напрямую, еще 16 команд сыграют между собой в двухматчевом противостоянии за право присоединиться к лучшим командам в плей-офф.

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