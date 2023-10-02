УЕФА хочет внедрить новый формат еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность внедрения абсолютно нового формата еврокубковых турниров. Об этом сообщает издание Marca.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность внедрения абсолютно нового формата еврокубковых турниров. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (АЕК) рассматривает вариант внедрения трех еврокубковых дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Лиги будут взаимосвязаны между собой по принципу повышения и понижения в классе аналогично национальным чемпионатам.
Первое серьезное обсуждение данного формата должно состояться уже в конце октября на собрании Исполнительного комитета УЕФА. Если новый формат еврокубков будет принят, то УЕФА внедрит его не ранее 2027 года.
Стоит отметить, что со следующего сезона вступит в силу новый формат Лиги чемпионов. Вместо группового этапа с участие 32 клубов будет существовать единая лига на 36 команд. Каждому клубу предстоит провести восемь матчей против восьми разных команд, после чего будет составлена общая турнирная таблица.
Плей-офф будет начинаться с ⅛ финала. Восемь лучших клубов выйдут туда напрямую, еще 16 команд сыграют между собой в двухматчевом противостоянии за право присоединиться к лучшим командам в плей-офф.