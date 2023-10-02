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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть со сборной России до 17 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской командой России до 17 лет на международных турнирах. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: РФС

По информации источника, в УЕФА считают решение стран бойкотировать игры с российскими юношескими командами непоследовательным. Всего бойкот объявили 10 сборных: Англия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Северная Ирландия, Украина и Швеция.

26 сентября исполком УЕФА принял решение о допуске до официальных соревнований юношеских сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Одним из главных условий стало проведение матчей российских команд не на территории России, а также без национальной игровой формы, флага и гимна страны.

Отстранение сборных и команд из России остается в силе. Оно действует с февраля 2022 года.

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