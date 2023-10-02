УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть со сборной России до 17 лет

По информации источника, в УЕФА считают решение стран бойкотировать игры с российскими юношескими командами непоследовательным. Всего бойкот объявили 10 сборных: Англия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Северная Ирландия, Украина и Швеция.

26 сентября исполком УЕФА принял решение о допуске до официальных соревнований юношеских сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Одним из главных условий стало проведение матчей российских команд не на территории России, а также без национальной игровой формы, флага и гимна страны.