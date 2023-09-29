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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Украина обратилась ко всем странам Европы с просьбой о бойкоте юношеской сборной России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила всем европейским федерациям письмо с просьбой о бойкоте матчей с юношеской сборной России по футболу до 17 лет. Об этом сообщает издание The Times.

Украина U21
Россия U21
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Источник: РИА "Новости"

«УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасной тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех их преступлений, уже совершенных и совершаемых в Украине», — говорится в тексте письма.

УАФ направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола, а также официально обратилась к УЕФА с просьбой пересмотреть свое решение и обеспечить сохранение полного запрета в силе.

В среду, 26 сентября, исполком УЕФА призвал допустить до международных соревнований юношеские сборные России, составленные из несовершеннолетних игроков, мотивировав это тем, что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых». Российские сборные смогут выступать без флага и гимна РФ.

После этого заявления УЕФА о бойкоте матчей с участием сборных команд России объявили футбольные федерации Англии, Швеции, Норвегии, Дании, Северной Ирландии, Латвии, Польши и Украины.

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 Украина обратилась ко всем странам Европы с просьбой о бойкоте...
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