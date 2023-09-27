Глава IIHF ответил на вопрос о допуске молодежных команд России

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», — сказал Тардиф.
Совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. Также организация отобрала у России право провести молодежный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году.
В марте президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска сборных России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года.
26 сентября Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.