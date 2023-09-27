Глава IIHF ответил на вопрос о допуске молодежных команд России

Совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. Также организация отобрала у России право провести молодежный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году.

В марте президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска сборных России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года.