Юношеская сборная России, выигравшая Евро-2013: где они сейчас

Юношеская сборная России — единственная команда, которая смогла завоевать международный титул для российского футбола на уровне сборных, дважды выиграв чемпионат Европы до 17 лет. Первая победа была добыта в 2006 году, но то поколение стало абсолютно потерянным и не смогло найти себя во взрослом футболе. Никто из тех игроков так и не дошел до взрослой сборной России.

В 2013 году подход к юношескому футболу был уже совсем иной. После бронзового успеха на взрослом Евро-2008 РФС озадачился вопросом смены поколений и начал активно вливать деньги в детско-юношеский футбол. Выстроилась структура футбольных школ, ядро которой составляли академии отечественных топ-клубов. Если в 2006 году сборная Игоря Колыванова собиралась едва ли не со всех клубов премьер-лиги, то через семь лет команда комплектовалась игроками пяти академий — «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и футбольной школы «Чертаново». Возглавил эту команду бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха, за плечами которого на тот момент было лишь несколько лет работы в армейской ДЮСШ.

Квалификация на турнир состояла из двух раундов — отборочного и элитного. В первом раунде подопечные Хомухи проиграл Чехии (0:3), но затем обыграли Данию (2:1) и Черногорию (3:0). Элитный раунд начался с непростых побед над Словенией (2:1) и Англией (2:1). В последнем матче команда потерпела обидное поражение от Португалии (0:1), что полностью запутало ситуацию в группе. Россия, Англия и Португалия набрали по шесть очков, но путевка на турнир в Словакию по дополнительным показателям досталась нашей сборной.

Сборная России - победитель чемпионата Европы | Источник: РИА "Новости"

Времени на раскачку не было, так как пауза между окончанием элитного раунда отбора и началом группового этапа составила всего пять недель. В первом матче на турнире россияне уверенно обыграли Украину (3:0), а затем поделили очки с Хорватией (0:0) и Италией (1:1). Ситуация с очками вновь повторилась — Россия, Италия и Хорватия набрали по пять очков, но с тай-брейкерами хорватам повезло меньше всего и они покинули турнир.

Юношеский Евро-2013 был одним из последних, где вся сетка плей-офф состояла всего лишь из трех матчей. В полуфинале сборная России в затяжной серии пенальти прошла Швецию (0:0, пен. 10:9), а в финале по схожему сценарию обыграла Италию (0:0, пен. 5:4). Юношеская сборная России стала чемпионом Европы весьма парадоксальным способом, не забив ни одного мяча в плей-офф и выиграв лишь один из пяти матчей на турнире в основное время.

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Позже эта команда доказала, что победа в Словакии не была какой-то случайностью. Осенью эта сборная поехала на чемпионат мира, где в ⅛ финала навязала серьезную борьбу Бразилии (1:3). В 2015 году эта же команда дошла до финала Евро до 19 лет, где уступила Испании (0:2). Исходя из результатов команды Дмитрия Хомухи можно уверенно заключить, что это российское поколение было самым успешным и конкурентным на международном уровне.

С момента победы на юношеском Евро прошло уже 10 лет. Сейчас игрокам той сборной по 26−27 лет, и это отличная временная отсечка для оценки того, как футболисты самой сильной сборной по юношам состоялись во взрослом футболе.

Вратари

Антон Митрюшкин

Родной город: Красноярск

Академия: «Спартак»

На турнире: 5 матчей, 1 пропущенный гол

Матчей в РПЛ: 12

Капитан команды, ее главный герой и главная надежда. За весь турнир пропустил лишь один мяч, а в финале с итальянцами вытащил три удара в серии пенальти. Этим выступлением Митрюшкин заставил говорит о себе не иначе как о «новом Акинфееве». Уже в 17 лет дебютировал за «Спартак», но провел за основу всего четыре матча.

В 2015 году Митрюшкин решил сменить вектор своей карьеры на европейский и отправился в швейцарский «Сьон», где за пять сезонов сыграл 76 матчей. Полностью пропустил 2018 год из-за проблем со здоровьем, после чего его карьера пошла по нисходящей. В 2020 году Митрюшкин попытался перезагрузить карьеру просмотром в «Монако», но в итоге оказался во второй команде «Фортуны», которая играла в четвертом немецком дивизионе. Год спустя не смог закрепиться в дрезденском «Динамо».

Летом 2022 года Митрюшкин вернулся в Россию и перешел в «Химки», которые по итогам сезона вылетели в Первую лигу. В этом сезоне прочно осел на скамейке запасных, уступив место в воротах своему менее именитому ровеснику Игорю Обухову.

Алексей Кузнецов

Родной город: Брянск

Академия: «Чертаново»

На турнире: 0 матчей

Матчей в РПЛ: 0

Запасной вратарь, отвалившийся от этой команды сразу после Евро. В 2014 году стажировался в «Эспаньоле», после чего дебютировал с «Чертаново» в ПФЛ и отыграл полный сезон. Следующие два года провел в нижегородской «Волге» и молдавском «Зимбру», но не сыграл за эти команды ни одного матча.

В 2017 году вернулся в родной Брянск и стал вратарем местного «Динамо», за который провел более 100 матчей и вышел с ним в ФНЛ. Уверенная игра вратаря привлекла внимание тонущей в РПЛ «Уфы», в которой ему доверили прости лишь две игры в Кубке России. Зимой 2022 года стал основным вратарем московского «Велеса», с которым благополучно вылетел во Вторую лигу.

Защитники

Александр Лихачев

Родной город: Ижевск

Академия: «Спартак»

На турнире: 5 матчей

Матчей в РПЛ: 0

На призовые за победу на Евро купил себе айфон, а маме на день рождения — автомобиль. В сезоне 2016/17 выиграл со «Спартаком» молодежное первенство и стал основным игроком «Спартака-2». В 2019 году перешел в «Тюмень», но не сумел помочь клубу остаться в ФНЛ. Далее были воронежский «Факел», пермская «Звезда» и костромской «Спартак». Сейчас играет в ивановском «Текстильщике».

Джамалдин Ходжаниязов

Родной город: Байрамали (Туркменистан)

Академия: «Зенит»

На турнире: 5 матчей, 1 гол (в ворота Украины)

Матчей в РПЛ: 4

Футболист с туркменскими корнями, уйгур по происхождению. Через пару месяцев после победы на юношеском Евро главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти неожиданно доверил 17-летнему Ходжаниязову место в основе. Он провел три игры в стартовом составе — две в РПЛ и одну в квалификации Лиги чемпионов. Зимой 2014 года неудачно съездил в аренду в пермский «Амкар», после чего перестал попадать даже в состав «Зенита-2».

В 2015 году Ходжаниязов решился на переход в датский «Орхус». За два года провел за команду 42 матча, после чего с защитником расторгли контракт с формулировкой «не показал прогресса, которого от него ждали». За следующие полтора года сменил четыре клуба, а летом 2019 года попал в «Сумгаит». После трех хороших сезонов в Азербайджане получил место в тольяттинском «Акроне». В прошлом сезоне был уверенным игроком основы и провел 31 матч, но сейчас у Джамалдина снова что-то идет не так. В этом сезоне он отыграл за «Акрон» лишь девять минут.

Денис Якуба

Родной город: Сотниковское (Ставропольский край)

Академия: «Чертаново»

На турнире: 5 матчей, 1 голевая передача

Матчей в РПЛ: 43

После победы на Евро перешел из «Чертаново» в «Кубань». В 2015 году дебютировал за основу краснодарцев в РПЛ и регулярно играл за клуб вплоть до его расформирования в мае 2018 года. Провел один сезон в волгоградском «Роторе», после чего оказался в «Крыльях Советов». Первый год полностью провел вне состава самарцев, после чего команду возглавил Игорь Осинькин, с которым он работал в «Кубани». При нем Якуба стал игроком основы «Крыльев» и переквалифицировался из крайнего защитника в опорника.

В январе этого года футболист перенес операцию на коленном суставе. В апреле ему провели повторную операцию, от которой он не восстановился до сих пор. Это была уже четвертая операция в карьере Якубы: в 2015 году он перенес операцию на паховых кольцах, а в 2017 году — на передней крестообразной связке.

Александр Довбня

Родной город: Москва

Академия: «Локомотив»

На турнире: 0 матчей

Матчей в РПЛ: 20

Был капитаном дубля «Локомотива», с которым в 2016 году выиграл молодежное первенство России. После этого успеха перебрался на Кипр, где выступал за «Этникос» и «Пафос» — команды из второй половины местного чемпионата. В июле 2019 года перешел в тульский «Арсенал», в составе которого сыграл 20 матчей в Премьер-лиге. В феврале 2022 года контракт с футболистом был расторгнут, после чего он провел две игры за казахстанский «Кызыл-Жар» и, судя по всему, закончил с профессиональным футболом. Осенью 2022 года числился в медиафутбольной команде «Амкал», а сейчас играет за Fight Nights.

Анатолие Николаеш

Родной город: Бельцы (Молдавия)

Академия: ЦСКА

На турнире: 0 матчей

Матчей в РПЛ: 0

Николаеш начинал свой путь в мини-футбольном клубе «Дина», после чего в 13 лет перешел в ЦСКА. Три года провел в дубле, где в основном «сидел» под Вячеславом Караваевым. В конце 2014 года получил надрыв задней поверхности бедра, из-за которого пропустил восемь месяцев. Впоследствии еще пять раз получал рецидив.

В 2016 году подписал контракт с клубом третьего португальского дивизиона «Униан Лейрия», президентом которого был бывший футбольный агент Александр Толстиков. Он собирал в клубе молодых российских футболистов, чтобы затем перепродавать их клубам высшего дивизиона. Летом 2017 года Николаеш перешел в «Виторию Гимарайнш», которая выступала в Примере. В первом матче за дубль получил красную карточку (первую в карьере), после чего больше в команде не играл.

В 2018 году Николаеш вернулся в «Лейрию», где особо уже не играл, а президент клуба Толстиков не платил ему положенную зарплату. Летом 2019 года вернулся в Россию, где играл за подмосковную «Коломну» в ПФЛ за 7,5 тыс. рублей в месяц. В 24 года во время пандемии принял решение завершить карьеру, после чего нашел себя на госслужбе.

Полузащитники

Сергей Макаров

Родной город: Хабаровск

Академия: «Локомотив»

На турнире: 5 матчей

Матчей в РПЛ: 29

Самый молодой игрок той сборной, которому доверили исполнить в финале с итальянцами решающий удар с точки. Три года провел в дубле «Локомотива», после чего на полтора года отправился в аренду в «Минск», где был основным игроком и провел 50 матчей. После этого не смог заиграть ни в кипрском «Анортосисе», ни в родном «СКА-Хабаровске», из-за чего был вынужден вернуться в чемпионат Беларуси. В 2020 году стал игроком «Ротора», где за два года прошел впечатляющий путь от выхода в Премьер-лигу до вылета во Вторую лигу. Сейчас является одним из лидеров тольяттинского «Акрона».

Владислав Паршиков

Родной город: Воронеж

Академия: «Чертаново»

На турнире: 5 матчей

Матчей в РПЛ: 0

Смазал свою попытку в финальной серии пенальти, но благо на тот момент Митрюшкин уже потащил два удара. Через месяц после победы на Евро порвал крестообразные связки и пропустил следующий год. В 2014 году дебютировал за «Чертаново» в ПФЛ, за который выступал пять лет и провел более 120 матчей. В январе 2020 года уехал в родной Воронеж и подписал контракт с «Факелом». Провел четыре матча в рамках предсезонного Кубка ФНЛ, но в официальных матчах так и не сыграл и летом расторг контракт с клубом. Новую команду так найти и не сумел и летом 2022 года в 26 лет решил завершить карьеру.

Данила Буранов

Родной город: Москва

Академия: «Спартак»

На турнире: 4 матча

Матчей в РПЛ: 2

Не добился больших успехов в системе «Спартака», проведя лишь одну игру за вторую команду. В 2015 году перешел армавирское «Торпедо» к Валерию Карпину, но надолго там не задержался. Не смог закрепиться в тульском «Арсенале» в Премьер-лиге, затем два сезона отыграл в аутсайдерах ФНЛ. Последние три года испытывал большие трудности с тем, чтобы найти себе команду во Второй лиге. Последним клубом был костромской «Спартак», сейчас находится без команды.

Александр Головин

Родной город: Калтан (Кемеровская область)

Академия: ЦСКА

На турнире: 5 матчей, 1 голевая передача

Матчей в РПЛ: 81 (и еще 143 в Лиге 1)

Самый звездный игрок из того поколения. В октябре 2012 года перебрался из родного Калтана в ЦСКА, где его карьера начала стремительно развиваться. К играм сборной начал привлекаться только в марте 2013 года, но уже в мае на Евро взял на себя роль системообразующего игрока и очень даже с ней справился.

Весной 2015 года дебютировал за основу ЦСКА и сходу застолбил за собой место в основной обойме Леонида Слуцкого. Летом дебютировал за взрослую сборную России и в первом же матче отметился забитым мячом. В 2016 году выиграл с ЦСКА чемпионат России и в качестве основного игрока поехал со сборной на Евро-2016. А потом был прорывной домашний чемпионат мира и переход в «Монако» за 30 млн евро.

В 2018-м Франция рассматривалась для Головина как промежуточный пункт на пути к топ-клубу, но ожидаемого качественного скачка так и не произошло. Зато он стал самым опытным игроком в нынешнем составе «Монако» и в этом сезоне проведет за монегасков 200-й матч. Кажется, что жизнь на Лазурном Берегу и игра в европейском клубе средней руки полностью удовлетворили амбиции Головина, и вряд ли у нас есть право его в этом винить. За сборную России провел 46 матчей и забил пять мячей.

Егор Рудковский

Родной город: Омск

Академия: «Чертаново»

На турнире: 3 матча

Матчей в РПЛ: 0

После Евро перешел из «Чертаново» в «Кубань», но уже через год вернулся обратно. После двух лет с командой в ПФЛ подписал контракт с московским «Спартаком», где на протяжении трех лет выступал за вторую команду. В 2019 году снова вернулся в «Чертаново», но последние два года почти не играл. На этот сезон найти себе команду не сумел.

Дмитрий Баринов

Родной город: Щелково (Московская область)

Академия: «Локомотив»

На турнире: 4 матча

Матчей в РПЛ: 194

Второй игрок этой сборной, чью карьеру можно смело назвать удавшейся. После победы на Евро стал основным игроком молодежки «Локомотива». В мае 2015 года дебютировал за «железнодорожников» в РПЛ, но стабильным игроком основы стал только после чемпионского сезона 2017/18. В августе 2020 года получил разрыв крестообразной связки, но смог восстановиться без серьезных последствий.

Сейчас Баринов капитанит и в «Локомотиве», и в сборной России. Уже успел выиграть с «Локо» целых три Кубка России. Прошлым летом к игроку был интерес из «Валенсии», но он продолжает хранить верность своему родному клубу даже не в самые лучшие для него времена. За это пользуется большим уважением фанатов красно-зеленых. В 2019 году дебютировал за сборную России и провел за нее 16 матчей.

Рифат Жемалетдинов

Родной город: Москва

Академия: «Локомотив»

На турнире: 5 матчей, 1 гол (в ворота Украины)

Матчей в РПЛ: 147

Главный «джокер» в составе той команды. Вместе с Бариновым варился в молодежке «Локомотива». Весной 2016 года ярко дебютировал за первую команду, оформив дубль в ворота «Мордовии». Летом неожиданно для всех решил перейти в «Рубин», который увеличил зарплату игрока в 30 раз. В Казани у Рифата дела пошли не лучшим образом. Через два года он вернулся обратно, упустив чемпионский сезон родного клуба.

Суммарно провел почти полторы сотни матчей за «железнодорожников». В сезоне 2021/22 стал лучшим полузащитником РПЛ по системе «гол+пас». В 2021 году Жемалетдинов вызывался в сборную России, за которую провел девять матчей и отметился забитым мячом в ворота Кипра. Прошлым летом на тренировке «Локо» серьезно повредил ахилл, смог вернуться в строй только в этому году и теперь получает заметно меньше игрового времени.

Нападающие

Александр Макаров

Родной город: Ершов (Саратовская область)

Академия: ЦСКА

На турнире: 5 матчей

Матчей в РПЛ: 7

Один из самых талантливых воспитанников академии ЦСКА, считавшийся в свое время куда более талантливым, чем Головин. Был капитаном молодежной команды армейцев. В 2015 году вляпался в скандал — Макаров с друзьями после победы юношеской сборной на одном из международных турниров в гостиничном номере напоили гендиректора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина. Функционер едва ли был способен внятно говорить, из-за чего юноши решили поиздеваться над ним и снять это все на видео. Макаров был самым активным и среди прочего предлагал Ларину «пойти по бабам».

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В 2016 году начал вояж по арендам в клубы ФНЛ, среди которых были «Балтика», «Тосно» и курский «Авангард». В 2017 году провел два матча за ЦСКА — три минуты в РПЛ со «Спартаком» и три минуты в Лиге чемпионов с греческим АЕКом. В последующие два года умудрился дважды порвать крестообразные связки, что поставило крест на его дальнейшей карьере. В 24 года закончил и стал тренером в футбольной школе «Чертаново». Работает там и по сей день.

Алексей Гасилин

Родной город: Санкт-Петербург

Академия: «Зенит»

На турнире: 4 матча, 1 гол (в ворота Италии)

Матчей в РПЛ: 20

Смазал свой удар в финальной серии пенальти и чуть было не лишил сборную титула.

Уже на следующей неделе после триумфа на Евро дебютировал за «Зенит», выйдя на замену вместо Александра Кержакова и отыграв целый тайм в матче с «Амкаром». Следующий сезон провел в молодежке, а в 2015 году отправился в результативную командировку в Германию, где выступал за вторую команду «Шальке» в четвертом немецком дивизионе.

В 2017 году принял решение расстаться с «Зенитом» и подписал контракт с «Амкаром», за который за два сезона не забил ни одного мяча. Сезон 2018/19 начинал в португальской Сегунде в клубе «Академика де Визеу», а заканчивал в «Томи» в ФНЛ. За два сезона во втором эшелоне российского футбола забил всего три мяча. В 2021 году вернулся в Санкт-Петербург, но вместо «Зенита» выступал за «Звезду» и «Ленинградец» в ПФЛ.

В феврале 2022 года Гасилин объявил о решении «приостановить» карьеру и подался в Медиалигу, где бегал в составе «Амкала» и «Наших Парней». Минувшим летом присоединился к медиафутбольной команде «Чисто Питер», созданной «Зенитом». В медиафутболе периодически рефлексирует о своей неудавшейся карьере.

Александр Зуев

Родной город: Костанай (Казахстан)

Академия: «Чертаново»

На турнире: 5 матчей, 1 голевая передача

Матчей в РПЛ: 168

Через несколько месяцев после золота Евро Зуев перешел в «Спартак». В 2014 году дебютировал за основу красно-белых и провел за нее 27 матчей. Дальше были «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин» и наконец «Химки». Зуев вырос в хорошего среднестатистического игрока Премьер-лиги, который мог найти место практически в любой команде.

Минувшим летом Зуев получил казахстанский паспорт и теперь ждет вызова в национальную сборную. Но футболист почему-то решил, что проще это будет сделать из чемпионата Сербии, поэтому в сентябре подписал с белградским клубом «ИМТ».

Рамиль Шейдаев

Родной город: Санкт-Петербург

Академия: «Зенит»

На турнире: 2 матча

Матчей в РПЛ: 32

Один из самых больших талантов, демонстрировавший невероятно результативную игру по юниорам. За юношеские и молодежные сборные России в общей сложности провел 67 матчей и забил 40 мячей. В октябре 2014 году дебютировал за «Зенит», но дальше пяти выходов на замену дело не пошло. При этом за вторую команду забивал регулярно и в 2016 году сделал нетривиальный карьерный твист — получил азербайджанский паспорт и перебрался в «Трабзонспор».

В Турции 20-летний Шейдаев вчистую проиграл конкуренцию и был вынужден кататься по арендам. В 2018 году вернулся в Россию, отыграл сезон за «Крылья Советов» и полсезона за московское «Динамо», пока те не разорвали с ним в контракт. В 2020 году уехал в Азербайджан, стал основным нападающим главного клуба страны «Карабаха», за который настрелял почти 40 мячей. Минувшим летом каким-то неведомым образом очутился в Таиланде и теперь выступает за «Бурирам Юнайтед».

За сборную Азербайджана Шейдаев провел 52 матча и забил девять мячей. Этого ему хватило, чтобы войти в тройку лучших бомбардиров в истории сборной. Для рекорда нужного забить еще пять мячей.

Максим Майрович

Родной город: Новороссийск (Краснодарский край)

Академия: «Чертаново»

На турнире: 2 матча, 1 гол (в ворота Украины)

Матчей в РПЛ: 12

Летом 2013 года Майрович вместе с Якубой и Рудковским проложил маршрут из «Чертаново» в «Кубань», за которую он успел сыграть 12 матчей в Премьер-лиге и забить один мяч. Конкуренцию в Краснодаре нападающий выиграть не смог, из-за чего был вынужден вернуться в «Чертаново». В 2019 году уехал в Армению, где за три сезона забил 30 мячей, выиграл чемпионат и два национальных кубка. Минувшим летом подписался с «Челябинском» из Второй лиги, но умение забивать, похоже, оставил в Армении.

Главный тренер — Дмитрий Хомуха

Полностью провел сборную 1996 года рождения от юношеского до молодежного уровня, завоевав с ней золото Евро U-17 и серебро Евро U-19. В 2016 году стал главным тренером «Риги», но провел в клубе всего четыре месяца. В 2017 году вернулся к привычной работе — возглавил сборную 2002 года рождения и вышел с ней в финальный раунд Евро U-17, где его команда проиграла все три матча. Затем вывел команду в элитный раунд отбора Евро U-19, но из-за пандемии отбор так и не был доигран.

В 2021 году возглавил сборную 2006 года рождения, но после отстранения российских команд перешел на клубную работу. В прошлом сезоне возглавлял «Калугу», а этот сезон начал с «Шинником». На данный момент ярославский клуб идет в тройке лидеров Первой лиги.

Итоги

Команда Хомухи подарила нам трех взрослых сборников (Головин, Баринов и Жемалетдинов), и еще двух сборников дала нашим географическим соседям (Зуев, Шейдаев). 14 игроков сыграли в РПЛ, но лишь четверо из них смогли там закрепиться, проведя более 50 матчей. Трое игроков сейчас выступают в Первой лиге (Митрюшкин, Ходжаниязов, С. Макаров), еще трое — во Второй (Кузнецов, Лихачев, Майрович).

Семь игроков из чемпионского состава уже закончили или находятся без команды (Довбня, Николаеш, Паршиков, Буранов, Рудковский, А. Макаров, Гасилин). Запомните их фамилии на случай, когда захотите обсудить справедливость гонораров футболистов. Парни отдали свою юность и здоровье в обмен на большую спортивную карьеру, но остались по итогу ни с чем. Кому-то не дали заиграть травмы, кто-то наивно потянулся «прогрессировать в Европу», а кто-то просто не сумел перерасти молодежный футбол. И на каждого футболиста сборной России, у которого получилось, приходятся тысячи подобных нерассказанных историй про тех, у кого не получилось.

Хороший ли это результат, что от юношеской до взрослой сборной дошло лишь трое? Очень даже неплохой. Ведь это на три больше, чем в сборной Колыванова. Столько же сборников с того турнира выросли у Украины, Австрии и Словакии. У Швеции и Хорватии до взрослой сборной дошли четверо, а у Швейцарии — всего один. В 2021 году Италия выиграла чемпионат Европы, но в том составе не было ни одного финалиста юношеского Евро. Большинство из них болтаются между Серией B и Серией D.

Справедливо напрашивается вопрос, а в чем ценность данной победы, если ее итоговое влияние на взрослую сборную весьма опосредованно? Во-первых, юношеская сборная — это всего лишь 18 лучших игроков своего возрасте на определенный момент, за спиной которых в тени остается еще сотня не менее талантливых ровесников. Именно они вместе составляют поколение, и в РПЛ сейчас играет порядка 20 игроков 1996 года рождения. Во-вторых, победы на юношеских турнирах наглядно показывают то, насколько система способна воспроизводить футбольные таланты и как хорошо она может с ними работать. И не стоит уделять большое внимание тому, что не каждый из этих талантов в итоге сможет заиграть на взрослом уровне. Проблема с переходом молодежи существует в абсолютно любой стране и ее решение пока не найдено.