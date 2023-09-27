В Польше и Швеции отказались играть в турнирах с участием юношеских сборных России
Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет.
Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет.
Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша заявил, что сборные Польши не будут соревноваться с российскими командами.
«Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — написал Цезарий Кулеша в соцсетях.
С аналогичным заявлением выступили представители Латвийской футбольной федерации (LFF).
«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами, независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — говорится в заявлении организации.
Ранее поступила информация, что юниорские сборные Англии по футболу откажутся играть со сверстниками из России.
С похожим заявлением выступил председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт.
«Мы не намерены выступать в каких-либо соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд. Это наше послание, похожее на датское и английское», — цитирует Райнфельдта газета Expressen.
Украинская ассоциация футбола также выступила с заявлением, что не будет участвовать в соревнованиях с российскими командами и призвала ассоциации-члены УЕФА бойкотировать матчи с представителями РФ.