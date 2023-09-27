В Польше и Швеции отказались играть в турнирах с участием юношеских сборных России

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша заявил, что сборные Польши не будут соревноваться с российскими командами.

«Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — написал Цезарий Кулеша в соцсетях.

С аналогичным заявлением выступили представители Латвийской футбольной федерации (LFF).

«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами, независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — говорится в заявлении организации.

Ранее поступила информация, что юниорские сборные Англии по футболу откажутся играть со сверстниками из России.

С похожим заявлением выступил председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт.

«Мы не намерены выступать в каких-либо соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд. Это наше послание, похожее на датское и английское», — цитирует Райнфельдта газета Expressen.