Салах установил рекорд по голам за английский клуб в еврокубках

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче Лиги Европы в ворота французской «Тулузы» стал 43-м для египтянина в еврокубках. Таким образом Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.