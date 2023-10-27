Салах установил рекорд по голам за английский клуб в еврокубках
Египтянин превзошел достижение легендарного форварда «Арсенала» Тьерри Анри.
Ливерпуль
ТулузаЛига Европы: таблица и календарь
Египтянин превзошел достижение легендарного форварда «Арсенала» Тьерри Анри.
Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче Лиги Европы в ворота французской «Тулузы» стал 43-м для египтянина в еврокубках. Таким образом Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.
Египетский форвард превзошел достижение экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола). 40 голов за «Манчестер Сити» забил аргентинец Серхио Агуэро.
«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» с счетом 5:1 и, набрав 9 очков, возглавляет группе E Лиги Европы, второе место занимает бельгийский «Юнион».