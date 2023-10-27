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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах установил рекорд по голам за английский клуб в еврокубках

Египтянин превзошел достижение легендарного форварда «Арсенала» Тьерри Анри.

Ливерпуль
ТулузаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче Лиги Европы в ворота французской «Тулузы» стал 43-м для египтянина в еврокубках. Таким образом Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

Египетский форвард превзошел достижение экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола). 40 голов за «Манчестер Сити» забил аргентинец Серхио Агуэро.

«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» с счетом 5:1 и, набрав 9 очков, возглавляет группе E Лиги Европы, второе место занимает бельгийский «Юнион».

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Ливерпуль
5:1
Первый тайм: 3:1
Тулуза
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