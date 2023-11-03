УЕФА будет заниматься организацией премии «Золотой мяч»

Теперь УЕФА будет заниматься продвижением, коммерческими правами, а также будет организовывать церемонию награждения. При этом France Football сохранит контроль за голосованием — планируется, что эта система останется неизменной.

«На протяжении почти 70 лет “Золотой мяч” является самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола и свидетельствует об исключительном мастерстве, самоотверженности и влиянии легенд игры и их неизгладимом следе в истории этого вида спорта. Соревнования УЕФА среди клубов и сборных, такие как Лига чемпионов УЕФА и чемпионат Европы, считаются важными этапами для элитных игроков и зачастую играют решающую роль в выдвижении кандидатуры игрока на получение главных наград и его места в футбольном пантеоне. УЕФА и “Золотой мяч” — это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.