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14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА будет заниматься организацией премии «Золотой мяч»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и компания Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L'Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации «Золотого мяча» с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: AFP 2023

Теперь УЕФА будет заниматься продвижением, коммерческими правами, а также будет организовывать церемонию награждения. При этом France Football сохранит контроль за голосованием — планируется, что эта система останется неизменной.

Также со следующего года УЕФА откажется от приза лучшему игроку года в Европе, а к действующему списку наград церемонии вручения «Золотого мяча» добавятся награды лучшему мужскому лучшему женскому тренеру.

«На протяжении почти 70 лет “Золотой мяч” является самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола и свидетельствует об исключительном мастерстве, самоотверженности и влиянии легенд игры и их неизгладимом следе в истории этого вида спорта. Соревнования УЕФА среди клубов и сборных, такие как Лига чемпионов УЕФА и чемпионат Европы, считаются важными этапами для элитных игроков и зачастую играют решающую роль в выдвижении кандидатуры игрока на получение главных наград и его места в футбольном пантеоне. УЕФА и “Золотой мяч” — это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Отмечается, что таким образом УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус награды и увеличить ее глобальный охват.

«Золотой мяч» ежегодно вручается журналом France Football с 1956 года. С 2010 по 2015 год France Football сотрудничал с Международной федерацией футбола (ФИФА), а награда носила название «Золотой мяч ФИФА».

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 УЕФА будет заниматься организацией премии «Золотой мяч»
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