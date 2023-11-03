Лев Яшин вошел в рейтинг лучших футболистов в истории ЧМ

В рейтинг были включены 33 игрока, в том числе два вратаря. Яшин занял в рейтинге 16-е место, опередив немецкого вратаря Оливера Кана (30-е место).

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим “Золотой мяч”. Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится о Яшине в сопроводительном тексте.