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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Лев Яшин вошел в рейтинг лучших футболистов в истории ЧМ

Легендарный советский голкипер Лев Яшин попал в рейтинг лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии британского журнала FourFourTwo.

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Источник: РИА "Новости"

В рейтинг были включены 33 игрока, в том числе два вратаря. Яшин занял в рейтинге 16-е место, опередив немецкого вратаря Оливера Кана (30-е место).

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим “Золотой мяч”. Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится о Яшине в сопроводительном тексте.

Рейтинг возглавил легендарный бразильский нападающий Пеле.

Топ-10 лучших игроков в истории чемпионатов мира:

  1. Пеле (Бразилия);
  2. Лионель Месси (Аргентина);
  3. Диего Марадона (Аргентина);
  4. Роналдо, (Бразилия);
  5. Зинедин Зидан (Франция);
  6. Франц Беккенбауэр (Германия);
  7. Килиан Мбаппе (Франция);
  8. Эйсебио (Португалия);
  9. Мирослав Клозе (Германия);
  10. Гарринча (Бразилия).

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Лев Яшин вошел в рейтинг лучших футболистов в истории ЧМ
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