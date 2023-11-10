Названо имя игрока недели в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» разгромил шотландский «Селтик» со счетом 6:0.

На счету французского легионера мадридской команды Антуана Гризманна два гола.

Победитель определился в голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА. Претендентами на звание лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов также были Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Родриго («Реал»).

Лучшим голом прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов был признан удар Холанда в ворота «Янг Бойз». Нападающий «Манчестер Сити» на 51-й минуте забил гол ударом из-за пределов штрафной.

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