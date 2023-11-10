Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Премьер-лига
11.11
Крылья Советов
Урал
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
8.11
Бавария
Галатасарай
21
8.11
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
43
8.11
Арсенал
Севилья
20
8.11
ПСВ
Ланс
10
8.11
Реал
Брага
30
8.11
Зальцбург
Интер
01
8.11
Наполи
Унион Б
11
8.11
Реал Сосьедад
Бенфика
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Названо имя игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» разгромил шотландский «Селтик» со счетом 6:0.
На счету французского легионера мадридской команды Антуана Гризманна два гола.

Победитель определился в голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА. Претендентами на звание лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов также были Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Родриго («Реал»).

Лучшим голом прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов был признан удар Холанда в ворота «Янг Бойз». Нападающий «Манчестер Сити» на 51-й минуте забил гол ударом из-за пределов штрафной.

Смотрите также:

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболисты сборной Израиля попали в зону обстрела ХАМАС
Звезда реалити-шоу и подруга Неймара умерла во время операции
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь