Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» перед матчем ЛЧ

Конфликт произошел в понедельник вечером после того, как ультрас «ПСЖ» обнаружили бар, где собирались английские болельщики перед игрой. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты «Ньюкасла» пытаются заблокировать двери в бар и бросают стулья в болельщиков парижан, а те в свою очередь забрасывают их фаерами.