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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» перед матчем ЛЧ

Болельщики «Ньюкасла» столкнулись с фанатами «ПСЖ» перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в одном из баров Парижа.

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Конфликт произошел в понедельник вечером после того, как ультрас «ПСЖ» обнаружили бар, где собирались английские болельщики перед игрой. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты «Ньюкасла» пытаются заблокировать двери в бар и бросают стулья в болельщиков парижан, а те в свою очередь забрасывают их фаерами.

В попытке предотвратить насилие перед сегодняшним матчем полиция ранее предупредила, что бары, предназначенные для выездных болельщиков, должны закрыться рано, чтобы снизить риск столкновений.

После первого матча, в котором «Ньюкасл» выиграл со счетом 4:1 фанаты также устроили беспорядки в Великобритании.

«ПСЖ» занимает второе место в группе F, набрав шесть очков, «Ньюкасл» располагается на последней строчке в активе команды четыре очка.

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Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» перед матчем ЛЧ
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