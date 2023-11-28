Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» перед матчем ЛЧ

Конфликт произошел в понедельник вечером после того, как ультрас «ПСЖ» обнаружили бар, где собирались английские болельщики перед игрой. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты «Ньюкасла» пытаются заблокировать двери в бар и бросают стулья в болельщиков парижан, а те в свою очередь забрасывают их фаерами.
В попытке предотвратить насилие перед сегодняшним матчем полиция ранее предупредила, что бары, предназначенные для выездных болельщиков, должны закрыться рано, чтобы снизить риск столкновений.
После первого матча, в котором «Ньюкасл» выиграл со счетом 4:1 фанаты также устроили беспорядки в Великобритании.
«ПСЖ» занимает второе место в группе F, набрав шесть очков, «Ньюкасл» располагается на последней строчке в активе команды четыре очка.