Бывший игрок «Локомотива» оформил хет-трик в ЛЧ за 29 минут

30-летний португалец поразил ворота гостей на 5-й, 13-й и 34-й минутах матча. Для Мариу это первые мячи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Примечательно, что Жоао Мариу забил в ворота своей бывшей команды. Португалец был игроком «Интера» на протяжении пяти лет — с 2016 по 2021 год. В сезоне-2018/19 Мариу арендовал московский «Локомотив». За «железнодорожников» он провел 22 матча, в которых забил один мяч и сделал семь голевых передач.

Несмотря на результативную игру Мариу, «Бенфика» не сумела удержать победный счет и упустила первую победу на групповом этапе. Во втором тайме «Интер» забил «орлам» три мяча — один из них на счету Марко Арнаутовича. 34-летний австриец стал автором любопытного достижения, забив в Лиге чемпионов впервые за 13 лет. Последний раз нападающий забивал в турнире в 2010 году будучи игроком «Вердера».