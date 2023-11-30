Бывший игрок «Локомотива» оформил хет-трик в ЛЧ за 29 минут
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу забил три мяча в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу забил три мяча в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).
30-летний португалец поразил ворота гостей на 5-й, 13-й и 34-й минутах матча. Для Мариу это первые мячи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Примечательно, что Жоао Мариу забил в ворота своей бывшей команды. Португалец был игроком «Интера» на протяжении пяти лет — с 2016 по 2021 год. В сезоне-2018/19 Мариу арендовал московский «Локомотив». За «железнодорожников» он провел 22 матча, в которых забил один мяч и сделал семь голевых передач.
Несмотря на результативную игру Мариу, «Бенфика» не сумела удержать победный счет и упустила первую победу на групповом этапе. Во втором тайме «Интер» забил «орлам» три мяча — один из них на счету Марко Арнаутовича. 34-летний австриец стал автором любопытного достижения, забив в Лиге чемпионов впервые за 13 лет. Последний раз нападающий забивал в турнире в 2010 году будучи игроком «Вердера».
«Интер» ранее уже оформил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» набрала первое очко на групповом этапе и еще претендует на место в плей-офф Лиги Европы. Для этого португальской команде в заключительном туре на выезде необходимо обыграть «Зальцбург» с разницей не менее двух мячей.