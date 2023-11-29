Польского арбитра отстранили за спорный пенальти в матче ЛЧ

Ранее Квятковский был назначен арбитром VAR на матч между «Реалом Сосьедад» и «Зальцбургом», теперь его заменил немец Марко Фриц, больше никаких изменений не произошло. Судить матч будет украинский арбитр Николай Балакин.

Вчера, 28 ноября, Квятковский работал на VAR в матче между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» (1:1). Он посоветовал главному арбитру матча Шимону Марциняку назначить пенальти за игру рукой в ворота английского клуба на 8-й компенсированной минуте встречи, который был реализован Килианом Мбаппе. Назначение 11-метрового вызвало много споров, а главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после матча раскритиковал решение арбитров.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Ред Булл Зальцбург» пройдет сегодня, 29 ноября, на домашнем стадионе испанского клуба.