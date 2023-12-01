«Ливерпуль», «Брайтон» и «Марсель» вышли в плей-офф Лиги Европы

Первые места в своих группах и прямой выход в плей-офф гарантировали себе «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия) и «Ливерпуль» (Англия).

Команды, занявшие первое место в группе, начнут плей-офф с ⅛ финала и минуют первую стадию игр на вылет. Клубы, финишировавшие вторыми, стартуют в 1/16 финала. К ним присоединятся еще восемь команд, которые займут третье место в своих группах в Лиге Чемпионов. Две из них уже известны — это «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Янг Бойз» (Швейцария).