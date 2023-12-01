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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль», «Брайтон» и «Марсель» вышли в плей-офф Лиги Европы

По итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы определились 14 участников плей-офф турнира.

Байер
Ливерпуль
Аталанта
Брайтон
Фрайбург
Марсель
Ренн
Рома
Славия Пр
Вильярреал
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Источник: Reuters

Первые места в своих группах и прямой выход в плей-офф гарантировали себе «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия) и «Ливерпуль» (Англия).

Также места в весенней части турнира обеспечили себе «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Марсель» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Славия» (Чехия), «Вильярреал» (Испания) и «Вест Хэм» (Англия).

Команды, занявшие первое место в группе, начнут плей-офф с ⅛ финала и минуют первую стадию игр на вылет. Клубы, финишировавшие вторыми, стартуют в 1/16 финала. К ним присоединятся еще восемь команд, которые займут третье место в своих группах в Лиге Чемпионов. Две из них уже известны — это «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Янг Бойз» (Швейцария).

Все участники плей-офф станут известны после заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы, который состоится 14 декабря.

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