В матче Лиги Европы ВАР спас судью от ошибочно засчитанного гола
Отмененный гол на 11-й добавленной минуте матча «Ренн» — «Вильярреал» стал ключевым для распределения мест в группе F.
Отмененный гол на 11-й добавленной минуте матча «Ренн» — «Вильярреал» стал ключевым для распределения мест в группе F.
В самом конце матча 6-го тура Лиги Европы «Ренн» — «Вильярреал» (2:3) французскому клубу удалось сравнять счет и, таким образом, выйти на первое место в группе. Однако гол был справедливо отменен в соответствии с футбольными правилами.
Полузащитник «Ренна» Энцо Ле Фе выполнил штрафной удар, мяч попал в перекладину и от нее, никого не коснувшись, отлетел обратно к Ле Фе, который передачей продолжил атаку своей команды. В итоге после очередного навеса в штрафную хозяевам удалось забить гол.
Главный арбитр встречи турок Атилла Караоглан сначала засчитал забитый мяч, однако его подстраховал работавший на ВАР известный итальянский судья Массимилиано Иррати. Гол был отменен, назначен свободный удар (соответствующий жест арбитра многими, включая ТВ-вещателя, был истолкован как фиксация положения «вне игры»), и победу в матче праздновали футболисты «Вильярреала».
Дело в том, что правила запрещают при розыгрыше стандартного положения бьющему игроку повторно касаться мяча раньше других футболистов.
«Если игрок, исполнивший штрафной удар, бьет по мячу второй раз до того, как кто-то другой из футболистов коснулся мяча, то соперник получает право на свободный удар», — выдержка из футбольных правил.
Это же правило запрещает бросать мяч из аута самому себе, начать движение с мячом без участия партнера при розыгрыше углового, играть на добивании выполняющему 11-метровый при отскоке мяча от каркаса ворот или касаться мяча во второй раз в момент исполнения пенальти.
«Вильярреал» набрал 13 очков и занял первое место в группе F, которое вывел команду в ⅛ финала. Занявший второе место (12 очков) «Ренн» в дополнительном раунде плей-офф встретится с одной из команд, занявших третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 18 декабря.