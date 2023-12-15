В матче Лиги Европы ВАР спас судью от ошибочно засчитанного гола

В самом конце матча 6-го тура Лиги Европы «Ренн» — «Вильярреал» (2:3) французскому клубу удалось сравнять счет и, таким образом, выйти на первое место в группе. Однако гол был справедливо отменен в соответствии с футбольными правилами.

Полузащитник «Ренна» Энцо Ле Фе выполнил штрафной удар, мяч попал в перекладину и от нее, никого не коснувшись, отлетел обратно к Ле Фе, который передачей продолжил атаку своей команды. В итоге после очередного навеса в штрафную хозяевам удалось забить гол.

Источник: Кадр из трансляции

Источник: Кадр из трансляции

Источник: Кадр из трансляции

Главный арбитр встречи турок Атилла Караоглан сначала засчитал забитый мяч, однако его подстраховал работавший на ВАР известный итальянский судья Массимилиано Иррати. Гол был отменен, назначен свободный удар (соответствующий жест арбитра многими, включая ТВ-вещателя, был истолкован как фиксация положения «вне игры»), и победу в матче праздновали футболисты «Вильярреала».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456240029" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что правила запрещают при розыгрыше стандартного положения бьющему игроку повторно касаться мяча раньше других футболистов.

«Если игрок, исполнивший штрафной удар, бьет по мячу второй раз до того, как кто-то другой из футболистов коснулся мяча, то соперник получает право на свободный удар», — выдержка из футбольных правил.

Это же правило запрещает бросать мяч из аута самому себе, начать движение с мячом без участия партнера при розыгрыше углового, играть на добивании выполняющему 11-метровый при отскоке мяча от каркаса ворот или касаться мяча во второй раз в момент исполнения пенальти.