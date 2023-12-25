Андрей Лунев попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы

На первом месте в рейтинге находится одноклубник Александра Кокорина по кипрскому «Арису» бразилец Вана. На втором месте расположился боснийский голкипер польского «Ракува» Владан Ковачевич, топ-3 замыкает россиянин Андрей Лунев, представляющий азербайджанский «Карабах».

Андрей Лунев летом 2023 года перешел из леверкузенского «Байера» в азербайджанский клуб. 32-летний вратарь провел все 6 матчей за «Карабах» в Лиге Европы. В весенней стадии турнира клуб Лунева сразится с португальской «Брагой» за выход в ⅛ финала.