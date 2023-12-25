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Футбол. Лига Европы. Все результаты
11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Лунев попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев попал в тройку лучших вратарей группового этапа ЛЕ по числу сейвов.

КарабахЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

УЕФА опубликовал список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.

На первом месте в рейтинге находится одноклубник Александра Кокорина по кипрскому «Арису» бразилец Вана. На втором месте расположился боснийский голкипер польского «Ракува» Владан Ковачевич, топ-3 замыкает россиянин Андрей Лунев, представляющий азербайджанский «Карабах».

Андрей Лунев летом 2023 года перешел из леверкузенского «Байера» в азербайджанский клуб. 32-летний вратарь провел все 6 матчей за «Карабах» в Лиге Европы. В весенней стадии турнира клуб Лунева сразится с португальской «Брагой» за выход в ⅛ финала.

Топ-10 вратарей Лиги Европы по количеству сейвов:

1. Вана («Арис») — 30 (6);
2. Владан Ковачевич («Ракув») — 27 (6);
3. Андрей Лунев («Карабах») — 23 (6);
4−5. Максим Коваль («Шериф») — 22 (6);
4−5. Кьел Схерпен («Штурм») — 22 (6);
6−7. Петер Виндаль-Йенсен («Спарта» Прага«) — 21 (6);
6−7. Джек Батленд (“Рейнджерс”) — 21 (6);
8. Шариф Кеуф (“Маккаби” Хайфа) — 20 (5);
9. Антони Морис (“Юнион”) — 18 (6);
10−16. Петер Абрахамсон (“Хеккен”) — 17 (6);
10−16. Тобиас Лаваль (ЛАСК) — 17 (6);
10−16. Гийом Рест (“Тулуза”) — 17 (6);
10−16. Оливер Петерсен (“Мольде”) — 17 (5);
10−16. Пау Лопес (“Марсель”) — 17 (5);
10−16. Матей Коварж (“Байер”) — 17 (5).

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