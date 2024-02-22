«Мы получили по зубам». Деклан Райс — о поражении от «Порту»

«При счете 0:0 вы смотрите на табло и видите, что прошло 93 минуты. Если вы не собираетесь выигрывать матч, то и не проигрывайте его. Нам немного не хватило смекалки, чтобы довести игру до ничьей на этом тяжелом выезде против трудного соперника. В ответном матче нам есть за что бороться.



Вы не знаете, чего ожидать, и не вправе никого недооценивать, потому что это Лига чемпионов. Мы получили по зубам, потому что пропустили в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать руки. Мы вернемся домой, восстановимся, сыграем в Премьер-лиге и снова будем готовы к Лиге чемпионов, не сомневайтесь», — сказал Райс.