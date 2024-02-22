«Мы получили по зубам». Деклан Райс — о поражении от «Порту»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс подвел итоги поражения от «Порту» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс подвел итоги поражения от «Порту» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Встреча проходила в Португалии. Единственный гол был забит на 94-й минуте бразильским вингером «Порту» Галено.
«При счете 0:0 вы смотрите на табло и видите, что прошло 93 минуты. Если вы не собираетесь выигрывать матч, то и не проигрывайте его. Нам немного не хватило смекалки, чтобы довести игру до ничьей на этом тяжелом выезде против трудного соперника. В ответном матче нам есть за что бороться.
Вы не знаете, чего ожидать, и не вправе никого недооценивать, потому что это Лига чемпионов. Мы получили по зубам, потому что пропустили в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать руки. Мы вернемся домой, восстановимся, сыграем в Премьер-лиге и снова будем готовы к Лиге чемпионов, не сомневайтесь», — сказал Райс.
Ответная встреча пройдет 12 марта в Лондоне. «Арсенал» не может выйти в ¼ финала Лиги чемпионов с 2010 года, вылетев на стадии ⅛ финала семь раз подряд.