Тухель — об ответной игре в ЛЧ с «Лацио»: Не люблю проигрывать

«Проблема, с которой мы столкнулись в этом сезоне, заключается в том, что у нас не было возможности играть с одной и той же четверкой защитников. Мы всегда хорошо справлялись как команда. В последнее время мы пропускаем слишком много голов для наших стандартов. В целом мы испытываем трудности. Дело не только в обороне, это командный подход. Мы знаем Чиро Иммобиле, мы хорошо контролировали его на протяжении длительных периодов в первом матче. Мы выбились из ритма за счет индивидуальных ошибок. Я не удивлюсь, если “Лацио” будет играть на контратаках. Нам нужно владеть мячом и хорошо защищаться, когда мы атакуем, и все это на протяжении 90 минут на самом высоком уровне.