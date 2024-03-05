Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Футбол. Первая лига
4.03
Химки
Тюмень
30
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
14.02
Лацио
Бавария
10
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель — об ответной игре в ЛЧ с «Лацио»: Не люблю проигрывать

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о настрое на ответную игру ⅛ финала Лиги чемпионов с «Лацио».

Лацио
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Тухель отметил важность стабильной обороны и рассказал, в чем заключается его мотивация.

«Проблема, с которой мы столкнулись в этом сезоне, заключается в том, что у нас не было возможности играть с одной и той же четверкой защитников. Мы всегда хорошо справлялись как команда. В последнее время мы пропускаем слишком много голов для наших стандартов. В целом мы испытываем трудности. Дело не только в обороне, это командный подход. Мы знаем Чиро Иммобиле, мы хорошо контролировали его на протяжении длительных периодов в первом матче. Мы выбились из ритма за счет индивидуальных ошибок. Я не удивлюсь, если “Лацио” будет играть на контратаках. Нам нужно владеть мячом и хорошо защищаться, когда мы атакуем, и все это на протяжении 90 минут на самом высоком уровне.

Что касается личной мотивации, то это очень важно для меня. Я не люблю проигрывать. Я не могу нормально относиться к поражениям. Каждый матч — это урок. Важно сохранять позитивный настрой. Я буду расти от этого. Футбол — моя большая любовь. Я вовлечен в него на 100 процентов. И буду участвовать до последней игры с «Баварией», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

Ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» пройдет сегодня, 5 марта. В первой встрече мюнхенская команда уступила итальянцам со счетом 0:1.

Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» после окончания текущего сезона. Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года.

 Тухель — об ответной игре в ЛЧ с «Лацио»: Не люблю проигрывать
Клаудиньо проголосует на выборах президента России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь