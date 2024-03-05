Тухель — об ответной игре в ЛЧ с «Лацио»: Не люблю проигрывать
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о настрое на ответную игру ⅛ финала Лиги чемпионов с «Лацио».
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о настрое на ответную игру ⅛ финала Лиги чемпионов с «Лацио».
Тухель отметил важность стабильной обороны и рассказал, в чем заключается его мотивация.
«Проблема, с которой мы столкнулись в этом сезоне, заключается в том, что у нас не было возможности играть с одной и той же четверкой защитников. Мы всегда хорошо справлялись как команда. В последнее время мы пропускаем слишком много голов для наших стандартов. В целом мы испытываем трудности. Дело не только в обороне, это командный подход. Мы знаем Чиро Иммобиле, мы хорошо контролировали его на протяжении длительных периодов в первом матче. Мы выбились из ритма за счет индивидуальных ошибок. Я не удивлюсь, если “Лацио” будет играть на контратаках. Нам нужно владеть мячом и хорошо защищаться, когда мы атакуем, и все это на протяжении 90 минут на самом высоком уровне.
Что касается личной мотивации, то это очень важно для меня. Я не люблю проигрывать. Я не могу нормально относиться к поражениям. Каждый матч — это урок. Важно сохранять позитивный настрой. Я буду расти от этого. Футбол — моя большая любовь. Я вовлечен в него на 100 процентов. И буду участвовать до последней игры с «Баварией», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
Ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» пройдет сегодня, 5 марта. В первой встрече мюнхенская команда уступила итальянцам со счетом 0:1.
Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» после окончания текущего сезона. Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года.