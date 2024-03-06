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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Мюллер: Непохоже, что «Неверкузен» опустится, поэтому ЛЧ — приоритет

34-летний нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что команде нужно бросить все силы на победу в Лиге чемпионов.

Байер
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарьЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Ранее «Бавария» в ответном матче ⅛ финала ЛЧ обыграла «Лацио» со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Мюллер в этой встрече забил гол на второй добавленной к первому тайму минуте.

«Лига чемпионов должна стать для нас приоритетным соревнованием. Мы по-прежнему хотим оставаться в гонке за чемпионство Бундеслиги, но непохоже, что “Неверкузен” (“Байер” Леверкузен, — прим. ред.) опустится на второе место. Впрочем, какие-то очки все еще стоят на кону. Давайте посмотрим, к чему мы в итоге придем», — приводит слова Мюллера журналист Керри Хау в одной из соцсетей.

«Бавария» занимает второе место в текущем сезоне чемпионата Германии и отстает от лидирующего «Байера» на 10 очков.

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