Мюллер: Непохоже, что «Неверкузен» опустится, поэтому ЛЧ — приоритет
34-летний нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что команде нужно бросить все силы на победу в Лиге чемпионов.
34-летний нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что команде нужно бросить все силы на победу в Лиге чемпионов.
Ранее «Бавария» в ответном матче ⅛ финала ЛЧ обыграла «Лацио» со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Мюллер в этой встрече забил гол на второй добавленной к первому тайму минуте.
«Лига чемпионов должна стать для нас приоритетным соревнованием. Мы по-прежнему хотим оставаться в гонке за чемпионство Бундеслиги, но непохоже, что “Неверкузен” (“Байер” Леверкузен, — прим. ред.) опустится на второе место. Впрочем, какие-то очки все еще стоят на кону. Давайте посмотрим, к чему мы в итоге придем», — приводит слова Мюллера журналист Керри Хау в одной из соцсетей.
«Бавария» занимает второе место в текущем сезоне чемпионата Германии и отстает от лидирующего «Байера» на 10 очков.