Мануэль Нойер повторил рекорд Касильяса по сухим матчам в ЛЧ

В ответном матче ⅛ финала Лиги Чемпионов «Бавария» разгромила «Лацио» со счетом 3:0. Это 57-я игра для голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в престижном еврокубковом турнире без пропущенных голов.

Нойер повторил достижение экс-голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса. При этом немец провел меньше игр, чем испанец — 136 против 177.

37-летний Мануэль Нойер играет за «Баварию» с 2011 года, в которую перешел из «Шальке». В составе мюнхенского клуба голкипер стал 11-кратным чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и два раза — Лигу чемпионов. За сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира 2014 года, провел 117 матчей.