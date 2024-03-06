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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Мануэль Нойер повторил рекорд Касильяса по сухим матчам в ЛЧ

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер провел 57-й матч на ноль в Лиге чемпионов.

Бавария
ЛациоЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

В ответном матче ⅛ финала Лиги Чемпионов «Бавария» разгромила «Лацио» со счетом 3:0. Это 57-я игра для голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в престижном еврокубковом турнире без пропущенных голов.

Нойер повторил достижение экс-голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса. При этом немец провел меньше игр, чем испанец — 136 против 177.

Третье место по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов занимает экс-вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон — 52.

37-летний Мануэль Нойер играет за «Баварию» с 2011 года, в которую перешел из «Шальке». В составе мюнхенского клуба голкипер стал 11-кратным чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и два раза — Лигу чемпионов. За сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира 2014 года, провел 117 матчей.

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