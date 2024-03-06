Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спортинг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
Футбол. Еврокубки
5.03
Бавария
Лацио
30
Футбол. Еврокубки
7.03
Спарта П
Ливерпуль
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
5.03
Бавария
Лацио
30
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
14.02
Лацио
Бавария
10
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе первым в текущем сезоне забил 40 голов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил два мяча в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад».

ПСЖ
Реал СосьедадЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал ЛЧ. Нападающий парижан Килиан Мбаппе стал первым игроком в пяти ведущих лигах Европы, который в этом сезоне забил более 40 голов во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 34 матча, сообщает Squawka.

«Мы очень счастливы, это была наша цель, хотели победить и выйти в следующий раунд. Очень рады вернуться в четвертьфинал», — сказал Мбаппе после матча.

Еще одним четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала «Бавария», которая обыграла «Лацио».

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» за €180 млн. Его контракт с клубом заканчивается летом. Ранее сообщалось, что футболист уже уведомил руководство «ПСЖ» о том, что покинет клуб на правах свободного агента. Ожидается, что 25-летний нападающий продолжит карьеру в «Реале». Некоторые источники сообщали, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, однако об этом до сих пор не было объявлено официально.

Читайте также
Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
 Мбаппе первым в текущем сезоне забил 40 голов
В НХЛ забили удивительный гол с центра площадки: видео
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь