Мбаппе первым в текущем сезоне забил 40 голов

«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал ЛЧ. Нападающий парижан Килиан Мбаппе стал первым игроком в пяти ведущих лигах Европы, который в этом сезоне забил более 40 голов во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 34 матча, сообщает Squawka.

«Мы очень счастливы, это была наша цель, хотели победить и выйти в следующий раунд. Очень рады вернуться в четвертьфинал», — сказал Мбаппе после матча.

Еще одним четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала «Бавария», которая обыграла «Лацио».

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.