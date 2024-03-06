Мбаппе первым в текущем сезоне забил 40 голов
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил два мяча в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад».
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил два мяча в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад».
«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал ЛЧ. Нападающий парижан Килиан Мбаппе стал первым игроком в пяти ведущих лигах Европы, который в этом сезоне забил более 40 голов во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 34 матча, сообщает Squawka.
«Мы очень счастливы, это была наша цель, хотели победить и выйти в следующий раунд. Очень рады вернуться в четвертьфинал», — сказал Мбаппе после матча.
Еще одним четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала «Бавария», которая обыграла «Лацио».
Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» за €180 млн. Его контракт с клубом заканчивается летом. Ранее сообщалось, что футболист уже уведомил руководство «ПСЖ» о том, что покинет клуб на правах свободного агента. Ожидается, что 25-летний нападающий продолжит карьеру в «Реале». Некоторые источники сообщали, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, однако об этом до сих пор не было объявлено официально.