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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе порвал сетку голом в ворота «Реал Сосьедад»: видео

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе порвал сетку ворот в Сан‑Себастьяне, когда открыл счет в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад» (2:1).

ПСЖ
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Источник: Reuters

На 15-й минуте Мбаппе получил пас на краю штрафной, убрал на замахе защитника и с угла вратарской отправил мяч в ворота хозяев. Удар был настолько сильным, что сетка ворот оторвалась от места крепления к штанге. Судья был вынужден остановить игру на пару минут, пока работники стадиона не устранили неисправность.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 56-й минуте Мбаппе забил второй мяч, однако в этот раз уже обошлось без подобных эксцессов. С учетом первого матча нападающий забил три мяча и помог своей команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы, что победили и вышли в следующий раунд. Не столкнулись с какими-либо серьезными трудностями, за исключением небольшой проблемы в конце, но не будем уделять этому особого внимания.

Знали, что нельзя спать: 2:0 после первого матча — это немного коварный счет. Если бы они забили первыми, завели бы свою публику. Нужно было сразу подавить их надежды, что мы и сделали. Очень рады вернуться в четвертьфинал», — сказал Мбаппе после матча.

Благодаря дублю Мбаппе на некоторое время единолично возглавил список лучших бомбардиров Лиги чемпионов, пока в параллельной встрече второй мяч в ворота «Лацио» не забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. В активе обоих форвардов теперь по шесть забитых мячей.

«ПСЖ» и «Бавария» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 15 марта. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9—10 апреля, ответные — 16—17 апреля.

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