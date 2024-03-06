Мбаппе порвал сетку голом в ворота «Реал Сосьедад»: видео

На 15-й минуте Мбаппе получил пас на краю штрафной, убрал на замахе защитника и с угла вратарской отправил мяч в ворота хозяев. Удар был настолько сильным, что сетка ворот оторвалась от места крепления к штанге. Судья был вынужден остановить игру на пару минут, пока работники стадиона не устранили неисправность.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=db2f035be1d59f83&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240691" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 56-й минуте Мбаппе забил второй мяч, однако в этот раз уже обошлось без подобных эксцессов. С учетом первого матча нападающий забил три мяча и помог своей команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы, что победили и вышли в следующий раунд. Не столкнулись с какими-либо серьезными трудностями, за исключением небольшой проблемы в конце, но не будем уделять этому особого внимания.



Знали, что нельзя спать: 2:0 после первого матча — это немного коварный счет. Если бы они забили первыми, завели бы свою публику. Нужно было сразу подавить их надежды, что мы и сделали. Очень рады вернуться в четвертьфинал», — сказал Мбаппе после матча.

Благодаря дублю Мбаппе на некоторое время единолично возглавил список лучших бомбардиров Лиги чемпионов, пока в параллельной встрече второй мяч в ворота «Лацио» не забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. В активе обоих форвардов теперь по шесть забитых мячей.