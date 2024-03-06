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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель рассказал, что сломал палец на ноге перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Баварии» рассказал, что сломал палец в раздевалке перед ответным матчем ⅛ финала Лиги чемпионов с «Лацио».

Бавария
ЛациоЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я пнул ящик в раздевалке во время мотивационной речи и сломал большой палец на ноге. Не думаю, что смогу снять ботинок. Команда удивлялась, почему я сидел почти 90 минут», — приводит слова Тухеля BayernNewsWorld.

В ответном матче ⅛ финала ЛЧ «Бавария» разгромила «Лацио» со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Харри Кейн, он забил на 39‑й и 66‑й минуте матча. Также отличился Томас Мюллер, забивший гол на второй минуте добавленной к первому тайму.

Еще одним четвертьфиналистом ЛЧ стал «ПСЖ», который обыграл «Реал Сосьедад».

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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