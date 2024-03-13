«Арсенал» впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Единственный мяч в ворота гостей на 41-й минуте с передачи Мартина Эдегора забил Леандро Троссард.

Так как матч в Португалии закончился с тем же счетом в пользу «Порту», встреча перешла в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2. Вратарь «канониров» Давид Райя в послематчевой серии отразил два удара и помог своей команде выйти в следующую стадию турнира.

«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2009/10. Примечательно, что тогда лондонцы в ⅛ финала также прошли «Порту». После этого команда выбывала на этой стадии семь раз подряд.

«Я так рад! Прошло 14 лет, и это большой срок для такого клуба, как “Арсенал”. Это показывает, насколько трудно это было. Пришлось серьезно потрудиться, чтобы этот волшебный момент наконец наступил. Мы начинаем создавать невероятную энергию на стадионе. Мы все старались, чтобы добиться этого, и вместе нам это удалось», — сказал после матча главный тренер «Арсенала» Микел Артета.