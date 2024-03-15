«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов

Действующему победителю турнира «Манчестер Сити» в ¼ финала предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7—8 мая .