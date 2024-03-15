«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги чемпионов.
Манчестер Сити
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги чемпионов.
Действующему победителю турнира «Манчестер Сити» в ¼ финала предстоит сыграть с мадридским «Реалом».
Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны
В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные —
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.