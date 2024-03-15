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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка матчей ¼ финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Действующему победителю турнира «Манчестер Сити» в ¼ финала предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов

  • «Атлетико» (Испания) — «Боруссия Д» (Германия);
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Барселона» (Испания);
  • «Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);
  • «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9—10 апреля, ответные — 16—17 апреля. Команды, указанные первыми, сыграют первые матчи дома.

В полуфинале победители первой и третьей пар сыграют с победителями второй и четвертой пар соответственно. Первые встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7—8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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