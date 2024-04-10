Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в ЛЧ

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Юбилейным для 64-летнего итальянца стал первый четвертьфинальный матч против «Манчестер Сити» (3:3). На его счету 114 побед в турнире, что также является рекордом турнира.

Лидеры среди тренеров по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти — 200 матчей (114 побед) Алекс Фергюсон — 190 (102) Арсен Венгер — 179 (82) Пеп Гвардиола — 168 (109) Жозе Моуриньо — 145 (77) Мирча Луческу — 115 (37) Диего Симеоне — 101 (49) Юрген Клопп — 100 (56) Массимилиано Аллегри — 100 (45).

Анчелотти также является лидером среди тренеров по количеству побед Лиге чемпионов. Дважды он выигрывал титул с «Миланом» (2003, 2007), а затем сумел повторить этот успех с мадридским «Реалом» (2014, 2022).

В прошлом месяце Анчелотти одержал 200-ю победу во главе мадридского клуба. На это у него ушло всего 277 матчей, что является рекордом в истории мадридского клуба.

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля на «Этихад Стэдиум».