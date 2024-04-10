Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в ЛЧ
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым специалистом, который провел 200 матчей в рамках Лиги чемпионов.
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Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым специалистом, который провел 200 матчей в рамках Лиги чемпионов.
Юбилейным для 64-летнего итальянца стал первый четвертьфинальный матч против «Манчестер Сити» (3:3). На его счету 114 побед в турнире, что также является рекордом турнира.
Анчелотти также является лидером среди тренеров по количеству побед Лиге чемпионов. Дважды он выигрывал титул с «Миланом» (2003, 2007), а затем сумел повторить этот успех с мадридским «Реалом» (2014, 2022).
В прошлом месяце Анчелотти одержал 200-ю победу во главе мадридского клуба. На это у него ушло всего 277 матчей, что является рекордом в истории мадридского клуба.
Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля на «Этихад Стэдиум».