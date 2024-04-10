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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым специалистом, который провел 200 матчей в рамках Лиги чемпионов.

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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19
фотографий

Юбилейным для 64-летнего итальянца стал первый четвертьфинальный матч против «Манчестер Сити» (3:3). На его счету 114 побед в турнире, что также является рекордом турнира.

Лидеры среди тренеров по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов

  1. Карло Анчелотти — 200 матчей (114 побед)
  2. Алекс Фергюсон — 190 (102)
  3. Арсен Венгер — 179 (82)
  4. Пеп Гвардиола — 168 (109)
  5. Жозе Моуриньо — 145 (77)
  6. Мирча Луческу — 115 (37)
  7. Диего Симеоне — 101 (49)
  8. Юрген Клопп — 100 (56)
  9. Массимилиано Аллегри — 100 (45).

Анчелотти также является лидером среди тренеров по количеству побед Лиге чемпионов. Дважды он выигрывал титул с «Миланом» (2003, 2007), а затем сумел повторить этот успех с мадридским «Реалом» (2014, 2022).

В прошлом месяце Анчелотти одержал 200-ю победу во главе мадридского клуба. На это у него ушло всего 277 матчей, что является рекордом в истории мадридского клуба.

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля на «Этихад Стэдиум».

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Реал
3:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
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