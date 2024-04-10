Гвардиола объяснил, почему Де Брейне не играл с «Реалом»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне должен был выйти в стартовом составе, но был заменен в последний момент.
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне должен был выйти в стартовом составе, но был заменен в последний момент.
9 апреля в Мадриде состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 3:3. Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Бернарду Силва (2-я минута), Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71). У «Реала» отличились Родриго (14) и Федерико Вальверде (79). На 12-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш забил мяч в свои ворота.
Тренер английского клуба Хосеп Гвардиола рассказал о причинах, по которым Кевин Де Брейне не сыграл в матче.
«Тошнота. Он чувствует себя плохо. Кевин был готов выйти в старте, а затем, когда мы приехали на стадион, его начало рвать, и он сказал, что не готов», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 17 апреля в Манчестере на «Этихад Стэдиум».
32-летний Кевин Де Брейне играет за клуб из Манчестера с 2015 года, когда состоялся его переход из немецкого «Вольфсбурга». Также Кевин играл за «Генк», «Челси» и «Вердер». На счету полузащитника сборной Бельгии 100 голов и 167 передач в 372 матчах за «Манчестер Сити».