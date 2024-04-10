Гвардиола объяснил, почему Де Брейне не играл с «Реалом»

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9 апреля в Мадриде состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 3:3. Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Бернарду Силва (2-я минута), Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71). У «Реала» отличились Родриго (14) и Федерико Вальверде (79). На 12-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш забил мяч в свои ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер английского клуба Хосеп Гвардиола рассказал о причинах, по которым Кевин Де Брейне не сыграл в матче.

«Тошнота. Он чувствует себя плохо. Кевин был готов выйти в старте, а затем, когда мы приехали на стадион, его начало рвать, и он сказал, что не готов», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 17 апреля в Манчестере на «Этихад Стэдиум».