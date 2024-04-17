Болельщик «Боруссии» вырвал футболку Брандта из рук инвалида-колясочника

После ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Атлетико», закончившегося со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, полузащитник дортмундцев Юлиан Брандт, признанный лучшим игроком встречи, отдал свою футболку болельщику в инвалидной коляске. В трансляцию попал момент, когда другой фанат вырвал футболку из рук инвалида и забрал себе с улыбкой на лице.

«Когда ты самый большой засранец из 81 тысячи человек. Вырвал подарок Брандта из рук инвалида-колясочника. Пожалуйста, пожизненный запрет на посещение стадиона», — написал один из пользователей в соцсетях, рассказав о данном эпизоде.

При этом многие в комментариях призывали не спешить с выводами. Представители дортмундской «Боруссии» написали в социальных сетях, что клуб попробует разобраться в ситуации.

В составе дортмундцев, помимо Брандта, отличились Ян Матсен, Никлас Фюллькруг и Марсель Забитцер. «Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ». Французский клуб на выезде крупно обыграл «Барселону» со счетом 4:1, уступив во встрече в Париже с разницей в один мяч (2:3).