Вальверде: «Манчестер Сити» играет в футбол лучше «Реала»
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был признан УЕФА лучшим игроком четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был признан УЕФА лучшим игроком четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
17 апреля в Манчестере прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1 (матч в Мадриде также не выявил победителя — 3:3). В серии пенальти победу одержал мадридский клуб. Решающий удар на счету немецкого защитника «Реала» Антонио Рюдигера.
Уругваец Федерико Вальверде высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы — “Реал”. Мой трофей лучшему игроку принадлежит всем, я положу его в раздевалку и поздравлю всех, кто отдал всё в этом матче. Джуд Беллингем в каждой игре боролся до конца, у него хватило смелости реализовать пенальти, что многое говорит о его мужестве», — написал Вальверде в социальных сетях.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».
25-летний Вальверде играет за «Реал» с 2016 года, когда состоялся его переход из уругвайского гранда «Пеняьроля». В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 31 матч, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач. В активе полузащитника 56 матчей и 6 голов за сборную Уругвая.