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10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Вальверде: «Манчестер Сити» играет в футбол лучше «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был признан УЕФА лучшим игроком четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

17 апреля в Манчестере прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1 (матч в Мадриде также не выявил победителя — 3:3). В серии пенальти победу одержал мадридский клуб. Решающий удар на счету немецкого защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

Уругваец Федерико Вальверде высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы — “Реал”. Мой трофей лучшему игроку принадлежит всем, я положу его в раздевалку и поздравлю всех, кто отдал всё в этом матче. Джуд Беллингем в каждой игре боролся до конца, у него хватило смелости реализовать пенальти, что многое говорит о его мужестве», — написал Вальверде в социальных сетях.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

25-летний Вальверде играет за «Реал» с 2016 года, когда состоялся его переход из уругвайского гранда «Пеняьроля». В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 31 матч, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач. В активе полузащитника 56 матчей и 6 голов за сборную Уругвая.

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